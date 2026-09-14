Emberre támadt a kutyája, őrizetbe vették a gazdát

Huszonnégy órára őrizetbe vettek egy 62 éves brassói férfit, miután malinois fajtájú kutyája megtámadott egy másik férfit egy szabadidős övezetében. A rendőrség szerint a gazda nem megfelelően felügyelte az állatot.

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A rendőrséget a megtámadott férfi értesítette, aki saját házi kedvencét sétáltatta és egy nagyobb testű kutya rátámadt szombat este.

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A támadásban érintett malinois kutyát és annak 62 éves brassói gazdáját rövid időn belül azonosították, a vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy a férfi