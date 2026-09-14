A Csíki plázáéhoz hasonló emeletes parkolót terveznek Csíkszeredában

Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.

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Egy elhanyagolt terület átalakítását, többfunkciós hasznosítását is jelentené a kétszintes parkoló építése mellett az az elképzelés, amely már tervek formájában is körvonalazódik Csíkszeredában.

A korábbi romos kazánház környezetét változtatnák meg a Temesvári sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által közrezárt üres területen oly módon, hogy egyrészt parkolási lehetőséget, másrészt szabadidős tevékenységet is biztosítson.

korábban írtuk Saját kezébe venné a város a parkolóház megépítését Évek óta terítéken van Csíkszeredában a parkolóház-építés ügye. Most a város egy megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését tervezi, hogy kiderüljön, lehet-e saját beruházásként létrehozni és működtetni egy ilyen létesítményt.

A tömegközlekedést és a fizetős parkolási rendszert is működtető Csíki Trans Kft. megbízásából megvalósíthatósági tanulmány készül egy, a város által kézben tartandó parkolóház építésére – mondta kérdésünkre Korodi Attila polgármester, hozzátéve, a dokumentációt már az építészeti konzultatív tanács is megvitatta.

A városvezető kitért arra is, hogy az elképzelés az említett övezet átalakítását jelenti zöldövezettel, urbanizációs közösségi terekkel, sportpályával.