A Csíki plázáéhoz hasonló emeletes parkolót terveznek Csíkszeredában

A volt kazánházat le kell bontani
Fotó: Pinti Attila
Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.
Egy elhanyagolt terület átalakítását, többfunkciós hasznosítását is jelentené a kétszintes parkoló építése mellett az az elképzelés, amely már tervek formájában is körvonalazódik Csíkszeredában.
A korábbi romos kazánház környezetét változtatnák meg a Temesvári sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által közrezárt üres területen oly módon, hogy egyrészt parkolási lehetőséget, másrészt szabadidős tevékenységet is biztosítson.
Évek óta terítéken van Csíkszeredában a parkolóház-építés ügye. Most a város egy megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését tervezi, hogy kiderüljön, lehet-e saját beruházásként létrehozni és működtetni egy ilyen létesítményt.
A tömegközlekedést és a fizetős parkolási rendszert is működtető Csíki Trans Kft. megbízásából megvalósíthatósági tanulmány készül egy, a város által kézben tartandó parkolóház építésére – mondta kérdésünkre Korodi Attila polgármester, hozzátéve, a dokumentációt már az építészeti konzultatív tanács is megvitatta.
A városvezető kitért arra is, hogy az elképzelés az említett övezet átalakítását jelenti zöldövezettel, urbanizációs közösségi terekkel, sportpályával.
kialakításában hasonlóságot mutatva a Csíki Nest bevásárlóközpont mellett épült emeletes parkolóval. Az ilyen típusú nyitott létesítmények tűzvédelmi engedélyeztetése ugyanis egyszerűbb, létrehozásuk így kisebb költséggel jár.
A városvezetés azzal számol, hogy egy ilyen tervvel jó eséllyel lehet pályázni a következő európai uniós finanszírozási ciklus pályázati kiírásain. Támogatásra mindenképp szükség van, mert ilyen építmények elkészítése jelentős összegbe kerül – húzta alá a polgármester.
Korábban a területen szintén emeletes parkolóházat képzeltek el, de úgy, hogy hosszú távra haszonbérbe adták volna egy beruházónak. Erről a tervről később lemondott a városvezetés.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.
A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Várnak minden érdeklődőt és állatbarátot vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhely örökbefogadó nyílt napján, amelynek célja, hogy a menhelyen élő kutyák szerető, felelősségteljes otthonra találjanak.
Húsz néptánccsoport, több mint négyszáz táncos, és egy olyan előadás, amelyhez méltó színpadot is kellett építeni: 30. kiadásához érkezett a Botorka Néptáncfesztivál. Az eseménysorozat pénteki gálaműsora minden korábbi produkciót felülmúlt.
3 hozzászólás