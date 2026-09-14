Ismét nagyot ugrott az olaj ára

Több mint három százalékkal drágult hétfő reggel a kőolaj, miután Szaúd-Arábia dróntámadások miatt lezárta a Hormuzi-szoros megkerülésében kulcsszerepet játszó Kelet–Nyugat kőolajvezetéket.

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A Kelet–Nyugat vezeték azért különösen fontos, mert lehetővé teszi Szaúd-Arábiának, hogy a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassa el a kőolajat a Vörös-tenger kikötőibe.

Az intézkedésre a csütörtökön Irak felől érkező dróntámadásokat követően került sor, ami fennakadást okozott a Hormuzi-szoros megkerülésére használt egyik kulcsfontosságú útvonalon.

a mostani kiesés pedig a globális olajellátás akár négy százalékát is érintheti.

Az európai Brent hordónkénti ára 107 dollár fölé emelkedett. Az amerikai WTI ára ugyancsak több mint három százalékkal nőtt, és elérte a hordónkénti 103 dollárt.

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Közben elhalasztották az Irán és több Öböl menti ország között tervezett egyeztetéseket egy, a Hormuzi-szoroson át vezető ideiglenes tengeri folyosó létrehozásáról. Tovább növeli a bizonytalanságot, hogy az Irán által támogatott húszi lázadók pénteken