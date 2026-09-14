Ismét nagyot ugrott az olaj ára

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Több mint három százalékkal drágult hétfő reggel a kőolaj, miután Szaúd-Arábia dróntámadások miatt lezárta a Hormuzi-szoros megkerülésében kulcsszerepet játszó Kelet–Nyugat kőolajvezetéket.
Az intézkedésre a csütörtökön Irak felől érkező dróntámadásokat követően került sor, ami fennakadást okozott a Hormuzi-szoros megkerülésére használt egyik kulcsfontosságú útvonalon.
A Kelet–Nyugat vezeték azért különösen fontos, mert lehetővé teszi Szaúd-Arábiának, hogy a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassa el a kőolajat a Vörös-tenger kikötőibe.
a mostani kiesés pedig a globális olajellátás akár négy százalékát is érintheti.
Az európai Brent hordónkénti ára 107 dollár fölé emelkedett. Az amerikai WTI ára ugyancsak több mint három százalékkal nőtt, és elérte a hordónkénti 103 dollárt.
Közben elhalasztották az Irán és több Öböl menti ország között tervezett egyeztetéseket egy, a Hormuzi-szoroson át vezető ideiglenes tengeri folyosó létrehozásáról. Tovább növeli a bizonytalanságot, hogy az Irán által támogatott húszi lázadók pénteken
amely szintén fontos útvonala a világ olajszállításának.
Az olaj ára már múlt héten mintegy nyolc százalékkal emelkedett, és július óta először lépte át a hordónkénti 100 dolláros szintet – írja a Biziday a Reuters információira hivatkozva.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!