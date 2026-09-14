Inasképzés: a megfelelő végzettség hiánya munkáltatói oldalon okozza a legnagyobb gondot

Több tevékenységi területen is hiány van szakképzett munkaerőből, az ezzel küzdő cégek közül sok mégsem tud részt venni az inasképzést támogató alkalmazási programban

Hiány van szakképzett munkaerőből, már támogatás is igényelhető az új munkaerő szakmai képzésére, a lehetőséggel mégsem tud élni sok Hargita megyei munkáltató. Váratlan akadályba ütköznek azok a cégek, amelyek részt vennének az isnasképző programban.

Széchely István 2026. szeptember 14., 09:592026. szeptember 14., 09:59

Múlt év első felében indította el a munkaügyi minisztérium azt a két támogatási programot, amelyben havonta nettó 2250 lejes támogatással ösztönzik az inasképzést, azaz állami támogatást biztosítanak a munkáltatóknak, ha azok a munka mellett szakmai képzést is biztosítanak új alkalmazottaiknak. A programnak több haszna is van: a munkavállaló az állás mellett egy akkreditált szakmai képzést is kap,

a munkaadó pedig egy szakképzetté váló alkalmazottat, akit a cég szükségleteinek megfelelően képeznek ki,

ráadásul a képzés költségeire állami támogatást kap a vállalkozás. Szakképzett munkaerőből hiány van, így ez különösen hasznos lehetőség lenne azon cégeknek, amelyek hiányszakmákban keresnek munkaerőt, de nem találnak. Hirdetés A programban indulása óta eltelt több mint másfél év alatt mégis

kevesebb mint húsz inasszerződést kötöttek meg Hargita megyében,

és a programban részt vevő cégek száma még a tízet sem éri el. …és akkor kiderül, hogy a cégnél nincs megfelelő végzettségű szakember Idén augusztusig 14 inasképzési szerződést kötöttek meg a programban, tehát 14 munkavállalót alkalmaztak, akik számára szakmai képzést biztosítanak, és ők 7 különböző vállalkozásnál dolgoznak – ismertette a számokat Jánó Edit, a programot lebonyolító Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője.

Villanyszerelő, pék, számítógépkezelő, szakács és idősgondozó szakmákban indítottak inasképzést új alkalmazottaik számára ezek a vállalkozások.

Fotó: Veres Nándor

„A legnagyobb gond az, hogy szükség van egy inasképzés-koordinátorra a cég részéről, és ez azt jelenti, hogy abban a szakmában kell legyen valakinek a cégen belül végzettsége és tapasztalata. És ez a leggyakoribb probléma, igazából a munkáltatók itt akadnak el:

megtalálják a szakmát, megtalálják azt a felnőttképző céget, amely együttműködne velük, és akkor kiderül, hogy a cégen belül nincs olyan szakember, akinek abban a szakmában van megfelelő végzettsége és tapasztalata.

Tehát például lehet, hogy valaki szakácsként dolgozik, és ehhez joga is van a munkatörvénykönyv szerint, és őt alkalmazhatják is szakácsként. De nincs erre végzettsége. Lehet, hogy jó szakács, de ő nem tud egy inas mellett koordinátor lenni, ha a tapasztalat mellett nincs meg a megfelelő diplomája is. Tehát szakácsdiplomája kell legyen, és nem mondjuk pincéri vagy más szakmákban megszerzett diplomája” – ismertette a lefőbb akadályt, amelybe a program iránt érdeklődő vállalkozások többsége beleütközik.

Fotó: Pixabay

Érdeklődő ugyanis van bőven, azaz jóval több munkáltató szeretne részt venni a programban, mint amennyinek ez végül sikerül – tudtuk meg Jánó Edittől. Felnőttképző cégek, munkaerőhiány és álláskeresők is vannak – szinte minden adott A programban részt vevő vállalkozások jóváhagyással rendelkező felnőttképző vállalkozást kell keressenek az inasképzésre, amennyiben a munkaadó cég nem rendelkezik ilyen jogosultsággal. A felnőttképző cég nem feltétlenül kell Hargita megyei legyen, olyan szempontból hasznos mégis, ha helyi, hogy egy, az ország távolabbi részében működő felnőttképző cégnek nem feltétlenül éri meg eljönni Hargita megyébe havonta, az előírt 16 órás, azaz kétnapos inasképzés megtartására. Felnőttképző vállalkozások azonban vannak Hargita megyében is:

48 akkreditált felnőttképző cég működik a megyében, és ezek mintegy 30 szakmában biztosítanak képzéseket.

Így tehát az inasképzés iránt érdeklődő munkaadók nem feltétlenül kellene más megyékben keressenek ilyen szakcégeket. A többség számára ez sem okozna fennakadást, mint ahogy valószínűleg az sem, hogy a szükséges dokumentáció összeállítása egy kicsit bonyolultabb, mint más támogatások esetében – vélekedett a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője.

Fotó: Barabás Ákos

Szakképzett munkaerőre is állandóan szükség lenne a megyében, több olyan terület is van, amely nagyszámú munkavállalót képes befogadni.

Még mindig a kereskedelem az, ahol a legtöbb szakképzett munkavállalóra lenne szükség,

de a turizmushoz kötődő szolgáltatások terén is szükség lenne még munkaerőre, például pincérekre szakácsokra, segédszakácsokra, és az élelmiszeriparban, valamint a malomiparban is elég sok szakképzett munkavállalót alkalmaznának – mondta kérdésünkre Jánó Edit.

Tehát vannak munkahelyek Hargita megyében, és van munkanélküli is, a gond ott van, hogy nem találják meg azt a közös pontot, ami a munkáltatónak és a munkavállalónak is jó.”