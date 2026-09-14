Németországgal erősítené a hadiipari együttműködést Románia

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Fotó: Tuchiluș Alex
Nicușor Dan román államfő a finnországi Rovaniemiben egyeztetett az Európai Unió következő költségvetéséről, a NATO keleti szárnyának megerősítéséről, a védelmi iparban való együttműködésről, valamint az EU bővítési folyamatáról.
A találkozón mindkét fél megerősítette a Románia és Németország közötti erős kapcsolatot, valamint megvitatták a két ország együttműködésének további mélyítésének lehetőségeit – számolt be Facebook-oldalában vasárnap este az államelnök.
Nicușor Dan szerint áttekintették az Európai Unió következő időszakra szóló prioritásait, különösen a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat.
a kohéziós politika megerősítését és a mezőgazdaság megfelelő finanszírozását – mutatott rá.
A biztonság kapcsán az államfő hangsúlyozta az északi szárny megerősítésének szükségességét a NATO-n belül,
Méltatta Németország támogatását ebben a kérdésben, és beszélt a német kancellárral a román és német hadiipari együttműködés lehetőségeiről, különös tekintettel a befektetésekre, a közös gyártásra és a technológiaátadásra – írja az Agerpres.
Egy másik kiemelt téma az EU bővítése volt, amelyet Nicușor Dan stratégiai befektetésként jellemzett a kontinens biztonsága érdekében. Külön kitért a Moldovai Köztársaság előrelépéseire, és sürgette a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását, különösen a tárgyalási klaszterek megnyitásának mielőbbi biztosítását.
Nicușor Dan jelenleg Finnországban tartózkodik, ahol hétfőn részt vesz az Északi-sarkvidékkel foglalkozó EU-csúcson.
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