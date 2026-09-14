Németországgal erősítené a hadiipari együttműködést Románia

Nicușor Dan román államfő a finnországi Rovaniemiben egyeztetett az Európai Unió következő költségvetéséről, a NATO keleti szárnyának megerősítéséről, a védelmi iparban való együttműködésről, valamint az EU bővítési folyamatáról.

Székelyhon 2026. szeptember 14., 10:492026. szeptember 14., 10:49

A találkozón mindkét fél megerősítette a Románia és Németország közötti erős kapcsolatot, valamint megvitatták a két ország együttműködésének további mélyítésének lehetőségeit – számolt be Facebook-oldalában vasárnap este az államelnök. Nicușor Dan szerint áttekintették az Európai Unió következő időszakra szóló prioritásait, különösen a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat.

Románia támogatja egy ambiciózus uniós költségvetés elfogadását,

a kohéziós politika megerősítését és a mezőgazdaság megfelelő finanszírozását – mutatott rá. A biztonság kapcsán az államfő hangsúlyozta az északi szárny megerősítésének szükségességét a NATO-n belül,

a jelenlegi orosz fenyegetések, köztük a dróntámadások fényében.