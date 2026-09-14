Újra becsengettek. Teszteld, mennyire emlékszel az iskolában tanultakra, és nyerj!

Fotó: Székelyhon
Iskolakezdéskor a szülők, nagyszülők is kicsit visszakerülnek a padokba, hiszen a gyermekeknek, unokáknak segíteni kell a házi feladatok megoldásában, a matekképlet és szorzótábla megtanulásában. A Székelyhon legújabb kvízjátéka nekik is szól.
A Vissza az iskolapadba kvízben iskolai alapismeretekkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, mert
A játék időtartama: szeptember 14–23. A résztvevők a jatek.szekelyhon.ro oldalon meg kell oldjanak egy tíz kérdésből álló kvízt. Szeptember 24-én a válaszadók közül sorsolunk ki egy nyertest, aki egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb. A nyereményt a Gránit Bank ajánlotta fel.
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A játék szabályzata itt érhető el.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.