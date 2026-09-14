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Újra becsengettek. Teszteld, mennyire emlékszel az iskolában tanultakra, és nyerj!

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Iskolakezdéskor a szülők, nagyszülők is kicsit visszakerülnek a padokba, hiszen a gyermekeknek, unokáknak segíteni kell a házi feladatok megoldásában, a matekképlet és szorzótábla megtanulásában. A Székelyhon legújabb kvízjátéka nekik is szól.

Székelyhon

2026. szeptember 14., 12:002026. szeptember 14., 12:00

A Vissza az iskolapadba kvízben iskolai alapismeretekkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, mert

kíváncsiak vagyunk, ki mennyire emlékszik az iskolában tanultakra.

A játék időtartama: szeptember 14–23. A résztvevők a jatek.szekelyhon.ro oldalon meg kell oldjanak egy tíz kérdésből álló kvízt. Szeptember 24-én a válaszadók közül sorsolunk ki egy nyertest, aki egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb. A nyereményt a Gránit Bank ajánlotta fel.

Készen állsz a megmérettetésre? Ne hagyd, hogy a kérdések kifogjanak rajtad,

bizonyítsd be, hogy érdemes újra beülni az iskolapadba!

A játék támogatója

Gránit Bank
„A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál.

A játék szabályzata itt érhető el.

Székelyhon Iskola Játék
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