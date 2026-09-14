Újra becsengettek. Teszteld, mennyire emlékszel az iskolában tanultakra, és nyerj!

Iskolakezdéskor a szülők, nagyszülők is kicsit visszakerülnek a padokba, hiszen a gyermekeknek, unokáknak segíteni kell a házi feladatok megoldásában, a matekképlet és szorzótábla megtanulásában. A Székelyhon legújabb kvízjátéka nekik is szól.

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A Vissza az iskolapadba kvízben iskolai alapismeretekkel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel, mert

A játék időtartama: szeptember 14–23. A résztvevők a jatek.szekelyhon.ro oldalon meg kell oldjanak egy tíz kérdésből álló kvízt. Szeptember 24-én a válaszadók közül sorsolunk ki egy nyertest, aki egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb. A nyereményt a Gránit Bank ajánlotta fel.

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