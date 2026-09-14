Tűzpiros Ferrarival rongált meg több autót egy ittas sofőr hétvégén Erdélyben

Egy Ferrarival balesetezett a hétvégén egy férfi Szebenben, megrongálva négy autót és egy gázvezetéket.

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Egy Ferrarival közlekedett egy férfi hétvégén Nagyszebenben, amikor balesetet okozott, megrongálva négy parkoló járművet és egy gázvezetéket. A Szeben megyei rendőrség tájékoztatása szerint a baleset Nagyszeben Octavian Goga utcájában történt, és a helyszínen végzett ellenőrzések alapján a közlekedési rendőrök megállapították, hogy az autót egy 50 éves, nagyszebeni férfi vezette, aki elveszíthette uralmát a jármű felett, és összeütközött az utcában parkoló négy személygépkocsival, illetve egy gázvezetéket is megrongált.

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Mint a rendőrségi ellenőrzés során kiderült, a férfi alkoholtesztje 0,95 mg/l légalkoholszintet mutatott. Az ütközés következtében meg is sérült, kórházba vitték orvosi ellátásra. Az ügyben folytatják a kivizsgálást.