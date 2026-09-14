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Felsőfokú tanévkezdés búzamaggal, tölgymakkal, stafétabottal és festőecsettel Közösen nyitották meg a tanévet hétfőn a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán és a Pécsi Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Művészeti Karán. Átadták a búzamagot, tölgymakkot, a stafétabotot és a festőecsetet. Bodor Tünde 2026. szeptember 14., 13:492026. szeptember 14., 13:49 2026. szeptember 14., 13:502026. szeptember 14., 13:50

Fotó: Tuchiluș Alex

Közösen nyitották meg a tanévet hétfőn a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán és a Pécsi Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Művészeti Karán. Átadták a búzamagot, tölgymakkot, a stafétabotot és a festőecsetet.

Bodor Tünde 2026. szeptember 14., 13:492026. szeptember 14., 13:49 2026. szeptember 14., 13:502026. szeptember 14., 13:50

A 2026–2027-es tanévben Sepsiszentgyörgyön tizenöt hallgató kezdi meg tanulmányait a Sapientia EMTE agrármérnöki szakán, tizenhárom az erdőmérnökin, huszonöt a sport- és edzőképző szakon, további kilenc hallgató pedig a Képzőművészeti Intézet festőművészeti szakán. A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karának és a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban PTE) Sepsiszentgyörgyi Művészeti Karának közös tanévnyitó ünnepségének kezdetén Dénes Katinka református lelkész a fiataloknak útravalóul az Ézsaiás próféta könyvében található igét adta: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul”. Azért éppen ezt, mert Hirdetés

még a fiatalokkal is megesik, hogy a kezdeti lendület alábbhagy, kifáradnak, elkedvetlenednek, kiégnek.

A Kovászna megyei önkormányzat jelenlévő alelnöke, Gáj Nándor arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy a tanuláson kívül is éljenek az egyetem és a város nyújtotta lehetőségekkel, barátkozzanak, önkénteskedjenek, szervezkedjenek, építsenek kapcsolatokat, továbbá

fedezzék fel Háromszéket, Erdélyt, Romániát.

Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester beszédében kifejtette, a „sapientiát,” a bölcsességet nem lehet örökölni, tudás és tapasztalat által születik meg az emberben.

Dr. Lengyel Péter, a PTE dékánja az új kampusz nyújtotta lehetőségekre alapoz, de tartalmában a képzés színvonalának folyamatos emelését is szem előtt tartja Fotó: Tuchiluș Alex

A PTE művészeti karának dékánja, prof. Lengyel Péter megszólalása előtt egy zenei momentum fokozta a várakozást: Ferencz Tihamér csellista szólóelőadásában Bach szvitjének prelúdiumát játszotta el. A dékán fontosnak tartotta visszatérni a PTE idei sepsiszentgyörgyi nyári tanévzárójára, hiszen – miután 2021-ben sikerült elindítani akkor még a PTE kihelyezett tagozataként a sepsiszentgyörgyi képzést – Erdélyben először ekkor kaptak kézhez diplomát magyar művészeti felsőoktatás végzettjei. A továbbiakat illetően Lengyel Péter a folyamatos fejlesztést tűzte ki célul, szerinte ehhez

európai színvonalú körülményeket teremt az épülő kampusz.

Dr. Náhlik András, a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karának megbízott dékánja kitért a mesterséges intelligencia (AI) nyújtotta előnyökre és hátrányokra is. A műholdas távérzékelés, a dróntechnológia, a precíziós rendszerek a mezőgazdaságban és erdészetben, a sportban pedig az adatalapú teljesítményelemzés, a mozgáselemző szoftverek és a biomechanikai szenzorok soha nem képzelt lehetőségeket nyújtanak a mostani hallgatóknak.

Vannak a mesterséges intelligenciának veszélyei is, de egyetlen algoritmus sem tudja helyettesíteni az embert, az intuíciót, az erkölcsi felelősségvállalás és a helyi viszonyok mély, személyes ismeretét – mondta dr. Náhlik András dékán Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor az AI lustává teheti a gondolkodást, elszürkíti a kreativitást, és felületes, készen kapott sablonokat kínálhat, figyelmeztett.

A tanévnyitón hagyományos módon átadják a Grátzer Miklós-díjat a kiváló eredményeket elérő erdőmérnök szakos hallgatóknak: idén Andrássi Adrienn Beáta és Szabó Károly Szilárd érdemelte azt ki.

Miután Veres Kinga Emese, a Sapientia negyedéves hallgatója és Kosa Márta Anna, a PTE művészeti karának hallgatója is köszöntötte a jelenlévő egyetemistákat, az elsőéves hallgatók letették a fogadalmat.

Fotó: Tuchiluș Alex

A fogadalomtétel után a hagyományok szerint a végzős agrármérnök hallgatók búzamagot, az erdőmérnök szakosok tölgymakkot ajándékoznak az elsőéveseknek, akik az ezekből sarjadt búzakalászt és tölgycsemetét majd az évzárón búcsúképpen adják át a frissen végzett agrár- és erdőmérnököknek. A sport- és edzőképzősök ugyanígy stafétabotot vesznek át. Évfolyamtársaik nevében Székely Ervin, Vásárhelyi Kriszta és Király Barbara vették át a szimbolikus útravalót.

A tanulás pedig egy élethosszig tartó folyamat, nem akkor kezdődik, amikor a tankönyvet kinyitják, és nem is akkor végződik, mikor becsukják azt, mondta Tóth-Birtan Csaba Fotó: Tuchiluș Alex

A maguk rendjén a PTE elsőévesei is letették a fogadalmat, és Máthé Gyopár Bíborka kollégái nevében átvette a bizalmat és kötelezettséget jelentő festőecsetet. Az ünnepséget a magyar, illetve a székely himnusz foglalta keretbe.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex