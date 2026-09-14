Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felsőfokú tanévkezdés búzamaggal, tölgymakkal, stafétabottal és festőecsettel

Közösen nyitották meg a tanévet hétfőn a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán és a Pécsi Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Művészeti Karán. Átadták a búzamagot, tölgymakkot, a stafétabotot és a festőecsetet.

Bodor Tünde

2026. szeptember 14., 13:492026. szeptember 14., 13:49

2026. szeptember 14., 13:502026. szeptember 14., 13:50

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Közösen nyitották meg a tanévet hétfőn a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán és a Pécsi Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Művészeti Karán. Átadták a búzamagot, tölgymakkot, a stafétabotot és a festőecsetet.

Bodor Tünde

2026. szeptember 14., 13:492026. szeptember 14., 13:49

2026. szeptember 14., 13:502026. szeptember 14., 13:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 2026–2027-es tanévben Sepsiszentgyörgyön tizenöt hallgató kezdi meg tanulmányait a Sapientia EMTE agrármérnöki szakán, tizenhárom az erdőmérnökin, huszonöt a sport- és edzőképző szakon, további kilenc hallgató pedig a Képzőművészeti Intézet festőművészeti szakán.

A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karának és a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban PTE) Sepsiszentgyörgyi Művészeti Karának közös tanévnyitó ünnepségének kezdetén Dénes Katinka református lelkész a fiataloknak útravalóul az Ézsaiás próféta könyvében található igét adta: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul”. Azért éppen ezt, mert

Hirdetés
még a fiatalokkal is megesik, hogy a kezdeti lendület alábbhagy, kifáradnak, elkedvetlenednek, kiégnek.

A Kovászna megyei önkormányzat jelenlévő alelnöke, Gáj Nándor arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy a tanuláson kívül is éljenek az egyetem és a város nyújtotta lehetőségekkel, barátkozzanak, önkénteskedjenek, szervezkedjenek, építsenek kapcsolatokat, továbbá

fedezzék fel Háromszéket, Erdélyt, Romániát.

Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester beszédében kifejtette, a „sapientiát,” a bölcsességet nem lehet örökölni, tudás és tapasztalat által születik meg az emberben.

Dr. Lengyel Péter, a PTE dékánja az új kampusz nyújtotta lehetőségekre alapoz, de tartalmában a képzés színvonalának folyamatos emelését is szem előtt tartja • Fotó: Tuchiluș Alex

Dr. Lengyel Péter, a PTE dékánja az új kampusz nyújtotta lehetőségekre alapoz, de tartalmában a képzés színvonalának folyamatos emelését is szem előtt tartja

Fotó: Tuchiluș Alex

A PTE művészeti karának dékánja, prof. Lengyel Péter megszólalása előtt egy zenei momentum fokozta a várakozást: Ferencz Tihamér csellista szólóelőadásában Bach szvitjének prelúdiumát játszotta el. A dékán fontosnak tartotta visszatérni a PTE idei sepsiszentgyörgyi nyári tanévzárójára, hiszen – miután 2021-ben sikerült elindítani akkor még a PTE kihelyezett tagozataként a sepsiszentgyörgyi képzést – Erdélyben először ekkor kaptak kézhez diplomát magyar művészeti felsőoktatás végzettjei. A továbbiakat illetően Lengyel Péter a folyamatos fejlesztést tűzte ki célul, szerinte ehhez

európai színvonalú körülményeket teremt az épülő kampusz.

Dr. Náhlik András, a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karának megbízott dékánja kitért a mesterséges intelligencia (AI) nyújtotta előnyökre és hátrányokra is. A műholdas távérzékelés, a dróntechnológia, a precíziós rendszerek a mezőgazdaságban és erdészetben, a sportban pedig az adatalapú teljesítményelemzés, a mozgáselemző szoftverek és a biomechanikai szenzorok soha nem képzelt lehetőségeket nyújtanak a mostani hallgatóknak.

Vannak a mesterséges intelligenciának veszélyei is, de egyetlen algoritmus sem tudja helyettesíteni az embert, az intuíciót, az erkölcsi felelősségvállalás és a helyi viszonyok mély, személyes ismeretét – mondta dr. Náhlik András dékán • Fotó: Tuchiluș Alex

Vannak a mesterséges intelligenciának veszélyei is, de egyetlen algoritmus sem tudja helyettesíteni az embert, az intuíciót, az erkölcsi felelősségvállalás és a helyi viszonyok mély, személyes ismeretét – mondta dr. Náhlik András dékán

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor az AI lustává teheti a gondolkodást, elszürkíti a kreativitást, és felületes, készen kapott sablonokat kínálhat, figyelmeztett.

A tanévnyitón hagyományos módon átadják a Grátzer Miklós-díjat a kiváló eredményeket elérő erdőmérnök szakos hallgatóknak: idén Andrássi Adrienn Beáta és Szabó Károly Szilárd érdemelte azt ki.

Miután Veres Kinga Emese, a Sapientia negyedéves hallgatója és Kosa Márta Anna, a PTE művészeti karának hallgatója is köszöntötte a jelenlévő egyetemistákat, az elsőéves hallgatók letették a fogadalmat.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A fogadalomtétel után a hagyományok szerint a végzős agrármérnök hallgatók búzamagot, az erdőmérnök szakosok tölgymakkot ajándékoznak az elsőéveseknek, akik az ezekből sarjadt búzakalászt és tölgycsemetét majd az évzárón búcsúképpen adják át a frissen végzett agrár- és erdőmérnököknek. A sport- és edzőképzősök ugyanígy stafétabotot vesznek át. Évfolyamtársaik nevében Székely Ervin, Vásárhelyi Kriszta és Király Barbara vették át a szimbolikus útravalót.

A tanulás pedig egy élethosszig tartó folyamat, nem akkor kezdődik, amikor a tankönyvet kinyitják, és nem is akkor végződik, mikor becsukják azt, mondta Tóth-Birtan Csaba • Fotó: Tuchiluș Alex

A tanulás pedig egy élethosszig tartó folyamat, nem akkor kezdődik, amikor a tankönyvet kinyitják, és nem is akkor végződik, mikor becsukják azt, mondta Tóth-Birtan Csaba

Fotó: Tuchiluș Alex

A maguk rendjén a PTE elsőévesei is letették a fogadalmat, és Máthé Gyopár Bíborka kollégái nevében átvette a bizalmat és kötelezettséget jelentő festőecsetet.

Az ünnepséget a magyar, illetve a székely himnusz foglalta keretbe.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Székelyhon

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Székelyhon

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Székely Sport

Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Krónika

Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Székely Sport

Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Nőileg

Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 15., kedd

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
2026. szeptember 15., kedd

Tánczos Barna: a gazdatüntetést olyanok térítették el, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket

A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
2026. szeptember 15., kedd

Bukaresti gazdatüntetés: a kormány és az államfő is elítélte az erőszakos cselekményeket
2026. szeptember 15., kedd

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát

Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
2026. szeptember 15., kedd

Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát
2026. szeptember 15., kedd

Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
2026. szeptember 15., kedd

Székelyföldről a világpiacra: negyedszer állított ki Frankfurtban a Scut Protection
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel

Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
2026. szeptember 15., kedd

Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel
2026. szeptember 15., kedd

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök

A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
2026. szeptember 15., kedd

Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök
2026. szeptember 15., kedd

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban

A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
2026. szeptember 15., kedd

Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt

Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
2026. szeptember 15., kedd

Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt
2026. szeptember 15., kedd

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők

A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
2026. szeptember 15., kedd

Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők
2026. szeptember 15., kedd

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok

Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
2026. szeptember 15., kedd

Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!