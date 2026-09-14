Katonadzsekit öltött Nicușor Dan államfő

Nicușor Dan államelnök szerint Európa keleti szárnyán és az Északi-sarkvidék régióban hasonló a fenyegetés, amelynek hátterében Oroszország áll.

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Az államfő az európai állam- és kormányfőknek az Északi-sarkvidék régiójának jövőjéről szóló, Finnországban szervezett csúcstalálkozója előtt nyilatkozott az újságíróknak.

„Fontos ország vagyunk a keleti szárnyon, ahol ugyanaz a fenyegetés, mint az északi-sarki térségben, és természetesen Oroszország áll e fenyegetés mögött. Ez magában foglalja a dróntámadásokat, a kritikus infrastruktúra elleni csapásokat, a kiberfenyegetéseket, valamint a szabotázs cselekményeket. Mivel hasonló támadások érnek minket, ezért hasonló elbátortalanító eszközökre és felkészülésre van szükségünk. Ezért vagyunk itt” – mondta az államfő.

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Emlékeztetett, hogy Románia tagja a Helsinki-formátumnak, és jövő év elején Bukarest szervezi meg a következő csúcstalálkozót. Megemlítette továbbá, hogy