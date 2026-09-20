Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson

Autó ütközött motorkerékpárral vasárnap délelőtt a 578-as országúton, Csíkkozmás területén, a kászoni eltérőnél. A motoros megsérült, medencetörés és csuklótörés gyanújával, helikopterrel szállították kórházba.

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Közúti balesethez riasztották vasárnap 10.48-kor a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón keresztül. A baleset a 578-as országúton, Csíkkozmás község területén történt – közölte a Székelyhon érdeklődésére a Hargita megyei rendőrség.

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Az első helyszíni vizsgálatok szerint egy férfi személygépkocsijával balra kanyarodott, azonban vélhetően nem győződött meg megfelelően arról, hogy ezt biztonságosan megteheti. Ekkor összeütközött egy motorkerékpárral.