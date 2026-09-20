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Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Autó ütközött motorkerékpárral vasárnap délelőtt a 578-as országúton, Csíkkozmás területén, a kászoni eltérőnél. A motoros megsérült, medencetörés és csuklótörés gyanújával, helikopterrel szállították kórházba.

Székelyhon

2026. szeptember 20., 11:212026. szeptember 20., 11:21

2026. szeptember 20., 12:402026. szeptember 20., 12:40

Közúti balesethez riasztották vasárnap 10.48-kor a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón keresztül. A baleset a 578-as országúton, Csíkkozmás község területén történt – közölte a Székelyhon érdeklődésére a Hargita megyei rendőrség.

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Az első helyszíni vizsgálatok szerint egy férfi személygépkocsijával balra kanyarodott, azonban vélhetően nem győződött meg megfelelően arról, hogy ezt biztonságosan megteheti. Ekkor összeütközött egy motorkerékpárral.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Az ütközésben mindkét jármű megrongálódott, a motoros pedig megsérült.

Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetőjének elmondása szerint a motorosnál medencetörés gyanúja merült fel, a bal csuklón nyílt törés , valamint a jobb boka környékén vágott seb volt. A sérült végig magánál volt, és Péter Szilárd tájékoztatása szerint nem volt életveszélyben.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A sérültet végül helikopterrel szállították kórházba, a balesetkor protokoll szerint riasztották a légi járművet.

A két járművezetőt alkoholszondával is ellenőrizték, mindkét esetben negatív eredménnyel.

A helyszínelés idején a forgalom szünetelt az érintett útszakaszon. A rendőrök a baleset valamennyi körülményét vizsgálják.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Csíkszék Csíkkozmás
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