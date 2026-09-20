Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson

Fotó: Székelyhon
Autó ütközött motorkerékpárral vasárnap délelőtt a 578-as országúton, Csíkkozmás területén, a kászoni eltérőnél. A motoros megsérült, medencetörés és csuklótörés gyanújával, helikopterrel szállították kórházba.
2026. szeptember 20., 11:212026. szeptember 20., 11:21
2026. szeptember 20., 12:402026. szeptember 20., 12:40
Közúti balesethez riasztották vasárnap 10.48-kor a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón keresztül. A baleset a 578-as országúton, Csíkkozmás község területén történt – közölte a Székelyhon érdeklődésére a Hargita megyei rendőrség.
Az első helyszíni vizsgálatok szerint egy férfi személygépkocsijával balra kanyarodott, azonban vélhetően nem győződött meg megfelelően arról, hogy ezt biztonságosan megteheti. Ekkor összeütközött egy motorkerékpárral.
Fotó: Székelyhon
Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetőjének elmondása szerint a motorosnál medencetörés gyanúja merült fel, a bal csuklón nyílt törés , valamint a jobb boka környékén vágott seb volt. A sérült végig magánál volt, és Péter Szilárd tájékoztatása szerint nem volt életveszélyben.
Fotó: Székelyhon
A két járművezetőt alkoholszondával is ellenőrizték, mindkét esetben negatív eredménnyel.
A helyszínelés idején a forgalom szünetelt az érintett útszakaszon. A rendőrök a baleset valamennyi körülményét vizsgálják.
Fotó: Székelyhon
Fotó: Székelyhon
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