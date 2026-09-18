Több mint 30 ezer lej értékben bírságoltak egy rendőrségi akció alkalmával Csíkszeredában

Rendőrségi ellenőrzést tartottak szeptember 17-én, csütörtök reggel Csíkszeredában a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése érdekében.

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A 6 és 10 óra között zajló akcióban a Csíkszeredai Városi Rendőrség és az Állatvédelmi Rendőrség munkatársai is részt vettek.

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Az ellenőrzések során a rendőrök 115 személyt igazoltattak és mintegy 45 állatot ellenőriztek.