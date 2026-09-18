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Több mint 30 ezer lej értékben bírságoltak egy rendőrségi akció alkalmával Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Rendőrségi ellenőrzést tartottak szeptember 17-én, csütörtök reggel Csíkszeredában a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése érdekében.

Székelyhon

2026. szeptember 18., 11:072026. szeptember 18., 11:07

A 6 és 10 óra között zajló akcióban a Csíkszeredai Városi Rendőrség és az Állatvédelmi Rendőrség munkatársai is részt vettek.

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Az ellenőrzések során a rendőrök 115 személyt igazoltattak és mintegy 45 állatot ellenőriztek.

Az akció során összesen 21 szabálysértési bírságot szabtak ki, amelyek összértéke 30 800 lej.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az ilyen jellegű ellenőrzéseket a következő időszakban is folytatják Hargita megyében.

Csíkszék Csíkszereda Rendőrség
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