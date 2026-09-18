Több mint 30 ezer lej értékben bírságoltak egy rendőrségi akció alkalmával Csíkszeredában

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Fotó: Tuchiluș Alex
Rendőrségi ellenőrzést tartottak szeptember 17-én, csütörtök reggel Csíkszeredában a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése érdekében.
A 6 és 10 óra között zajló akcióban a Csíkszeredai Városi Rendőrség és az Állatvédelmi Rendőrség munkatársai is részt vettek.
Az ellenőrzések során a rendőrök 115 személyt igazoltattak és mintegy 45 állatot ellenőriztek.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az ilyen jellegű ellenőrzéseket a következő időszakban is folytatják Hargita megyében.
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