A tehetséggondozó bezárt, a diákok azonban maradhattak az FK-nál

Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.

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A nyár elején írtunk arról, hogy kérdésessé vált a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ jövője. Az intézmény több mint tíz éve az FK Csíkszereda labdarúgóklub épületében működött. A bizonytalanság hamar bizonyossággá vált, ugyanis

„Július elsejétől megszűnt a Márton Áron Tehetséggondozó Központ működése” – erősítette meg a Székelyhonnak Ráduly Annamária, a tehetséggondozó korábbi igazgatója. Mint mondta, a Mens Sana Alapítvánnyal kötött munkaszerződéseket ekkor bontották fel. Ezt követően a kollégium épületéből teljesen kiköltöztek. A folytatásról jelenleg nincs információjuk, mégis bízik abban, hogy az intézmény nem véglegesen szűnt meg.

A diákok maradhattak

A változás ellenére az érintett, főként a Márton Áron Főgimnázium diákjai nem maradtak bentlakás nélkül. Zsombori Gabriella, a főgimnázium igazgatója érdeklődésünkre közölte: erre a tanévre sikerült megállapodniuk az FK Csíkszereda elnökével, Szondy Zoltánnal, így a labdarúgóklub befogadta valamennyi tanulójukat, akiknek bentlakásra volt szüksége.

korábban írtuk Bizonytalan a Márton Áron Tehetséggondozó Központ jövője Kérdésessé vált, hogy ősszel is folytatódhat-e a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ működése. A Márton Áron Főgimnázium saját bentlakás kialakításán dolgozik a csíksomlyói Szent István Otthon épületében.

Hozzátette, a lakhatási költségeket Csíkszereda önkormányzata vállalta, így a családoknak csak a diákok napi étkezését kell fizetniük.

Saját bentlakásért dolgoznak

A főgimnázium közben továbbra is saját bentlakás kialakításán dolgozik. Szerették volna, ha már a tanév elejétől beköltözhettek volna a diákok a csíksomlyói Szent István Otthon emeletére, azonban a költözést halasztaniuk kellett.

Mint Zsombori Gabriella magyarázta,