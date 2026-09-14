Két eltérő hét a kéthetes előrejelzésben, mindenikben lesz valakinek valami jó

Országszerte az időszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet a következő két hétben, olykor 28–29 Celsius-fok körüli maximumokkal; szeptember 18. után gyakrabban eshet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szeptember 14. és 27. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

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A hétfői prognózis szerint Erdélyben szeptember 17-ig fokozatos felmelegedés várható, a nappali csúcsértékek átlaga 22–23 Celsius-fokról 27–28 Celsius-fokra, az éjszakai minimumoké 9-ről 11–13 fokra emelkedik, és ez kitart a hét végéig.

Jövő héten lehűlés kezdődik, a nappali maximumok regionális átlaga 22, a minimumoké 7–8 fokra csökken. Ekkor