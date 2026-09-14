Két eltérő hét a kéthetes előrejelzésben, mindenikben lesz valakinek valami jó

Az első héten szép idő várható, a másodikon pedig csapadék. Utóbbira is sokan várnak
Fotó: Haáz Vince
Országszerte az időszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet a következő két hétben, olykor 28–29 Celsius-fok körüli maximumokkal; szeptember 18. után gyakrabban eshet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szeptember 14. és 27. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfői prognózis szerint Erdélyben szeptember 17-ig fokozatos felmelegedés várható, a nappali csúcsértékek átlaga 22–23 Celsius-fokról 27–28 Celsius-fokra, az éjszakai minimumoké 9-ről 11–13 fokra emelkedik, és ez kitart a hét végéig.
Jövő héten lehűlés kezdődik, a nappali maximumok regionális átlaga 22, a minimumoké 7–8 fokra csökken. Ekkor
helyenként 15–20 litert meghaladó mennyiségű csapadék hullhat négyzetméterenként – írja az Agerpres hírügynökség az ANM előrejelzésére hivatkozva.
A hegyekben a hét eleji 13–14 fokról csütörtökig 18 fokra emelkednek a nappali csúcsértékek, a jövő hét végére pedig visszaesnek 13 fokig.
Az éjszakai minimumok átlaga a hét végéig 4–5 fokról 8–9 fokra emelkedik, majd fokozatosan 5 fok körülire csökken. Esőre mindkét héten lehet számítani, szeptember 20. után azonban nő a csapadék valószínűsége, helyenként négyzetméterenként 20–25 litert meghaladó mennyiség is hullhat.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
szóljon hozzá!