Az egyik székelyföldi megyében kétszer annyi szekus dolgozott, mint a másikban

Rengeteg információt gyűjtöttek helyi szinteken is. Képünk illusztráció
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Első alkalommal hozott nyilvánosságra részletes adatokat a kommunista titkosrendőrség személyi állományáról a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS). Az elemzés szerint 1988. szeptember 24-én összesen 14.629 embert foglalkoztatott a Securitate.
2026. szeptember 14., 16:222026. szeptember 14., 16:22
2026. szeptember 14., 16:242026. szeptember 14., 16:24
A központi apparátushoz és az állambiztonsági alakulatokhoz 8760, a területi apparátushoz 5869 alkalmazott tartozott.
Az összlétszámba mintegy 1200 katonai rendfokozat nélküli civil munkást is beszámítottak, akik műszaki, logisztikai, karbantartási, nyomdai vagy titkársági feladatokat láttak el.
A bukaresti központi apparátus 6023 alkalmazottal a teljes állomány 41,17 százalékát tette ki. Itt kezelték a legfontosabb kémelhárítási és hírszerzési ügyeket, illetve innen irányították a központi megfigyeléseket és a lehallgatásokat.
A katonai kémelhárítás (Direcția a IV-a – Contrainformații Militare) 1022,
a megfigyelési és követési egység (Unitatea Specială „F”) 745,
a terrorizmusellenes különleges alakulat (USLA) pedig 772 főt foglalkoztatott.
A 2737 fős állambiztonsági alakulatokhoz a gyalogsági egységek mellett a különleges fontosságú létesítmények őrzését, valamint népfelkelés esetén a beavatkozást biztosító alakulatok tartoztak. Egységeit Bukarestben és az ország stratégiailag fontos térségeiben (Kolozsvár, Temesvár, Ploiești stb.) helyezték el.
A helyi szintű információgyűjtést és megfigyelést végző területi apparátusnál összesen 5869-en dolgoztak: a bukaresti szervezetnek 557, a negyven megyei felügyelőségnek összesen 5312 alkalmazottja volt.
A legnagyobb megyei apparátus Konstancán működött 285 alkalmazottal, ezt Temes megye követte 271, Prahova megye 261, Kolozs megye 251 és Brassó megye 212 fővel. Bihar megyében 169,
A Securitate állományában 2297 nő dolgozott, ami az alkalmazottak 15,7 százalékát jelentette, bár egyes műszaki és adminisztratív részlegeken arányuk gyakran meghaladta a 25–30 százalékot. Vezető tisztséget mindössze 22 nő töltött be, vagyis a női alkalmazottak 0,95 százaléka, 99,05 százalékuk beosztottként dolgozott – írja az Agerpres hírügynökség a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) elemzésére hivatkozva.
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