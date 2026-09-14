Az egyik székelyföldi megyében kétszer annyi szekus dolgozott, mint a másikban

Első alkalommal hozott nyilvánosságra részletes adatokat a kommunista titkosrendőrség személyi állományáról a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS). Az elemzés szerint 1988. szeptember 24-én összesen 14.629 embert foglalkoztatott a Securitate.

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A központi apparátushoz és az állambiztonsági alakulatokhoz 8760, a területi apparátushoz 5869 alkalmazott tartozott.

Az összlétszámba mintegy 1200 katonai rendfokozat nélküli civil munkást is beszámítottak, akik műszaki, logisztikai, karbantartási, nyomdai vagy titkársági feladatokat láttak el.

A bukaresti központi apparátus 6023 alkalmazottal a teljes állomány 41,17 százalékát tette ki. Itt kezelték a legfontosabb kémelhárítási és hírszerzési ügyeket, illetve innen irányították a központi megfigyeléseket és a lehallgatásokat.

A katonai kémelhárítás (Direcția a IV-a – Contrainformații Militare) 1022,

a megfigyelési és követési egység (Unitatea Specială „F”) 745,

a terrorizmusellenes különleges alakulat (USLA) pedig 772 főt foglalkoztatott.

A 2737 fős állambiztonsági alakulatokhoz a gyalogsági egységek mellett a különleges fontosságú létesítmények őrzését, valamint népfelkelés esetén a beavatkozást biztosító alakulatok tartoztak. Egységeit Bukarestben és az ország stratégiailag fontos térségeiben (Kolozsvár, Temesvár, Ploiești stb.) helyezték el.

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A helyi szintű információgyűjtést és megfigyelést végző területi apparátusnál összesen 5869-en dolgoztak: a bukaresti szervezetnek 557, a negyven megyei felügyelőségnek összesen 5312 alkalmazottja volt.