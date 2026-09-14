Döglött szárnyasokkal teli zsákot dobott a folyóba, de meglátta az őr – videóra vették a megoldást

Tetten értek egy idős férfit, amint egy döglött szárnyasokkal teli zsákot dobott a Kis-Küküllőbe Erdőszentgyörgy környékén. Az elkövetőnek ki kellett emelnie a zsákot a folyóból, az akciót pedig videóra vették, amelyet közzétettek a Maros megyei vadász- és sporthorgász-egyesület Facebook-oldalán.

Székelyhon 2026. szeptember 14., 17:062026. szeptember 14., 17:06

A Maros megyei vadász- és sporthorgász-egyesület őre vette észre az incidenst, aki választás elé állította az elkövetőt: vagy kihívják a hatóságokat, hogy feleljen a tettéért, vagy kiveszi a zsákot a folyóból. Hirdetés A hetvenes éveiben járó férfi a második lehetőséget választotta,

derékig bement a vízbe, és megvárta, hogy odasodorja a folyó a döglött tyúkokkal teli zsákot, amelyet korábban a Kis-Küküllőbe dobott.