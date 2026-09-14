Nicușor Dan elárulta, mikor nevezi meg az új miniszterelnök-jelöltet

Nicușor Dan államfő hétfőn közölte, hogy várhatóan még a jövő heti ENSZ-közgyűlésre való elutazása előtt megnevezi a miniszterelnök-jelöltet.

Székelyhon 2026. szeptember 14., 17:262026. szeptember 14., 17:26 2026. szeptember 14., 18:502026. szeptember 14., 18:50

A finnországi Rovaniemiben megtartott Európai Sarkvidéki Csúcstalálkozón részt vevő elnök az Euronews Romániának adott interjúban beszélt erről. Mint elmondta, a parlamenti ülésszak kezdetén nagyobb tárgyalási hajlandóságra számított a politikai pártok részéről

Nem várhatunk tovább, meg fogom nevezni a miniszterelnök-jelöltet. Utána meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok”

– idézi az államfőt az Agerpres. Hirdetés Arra a kérdésre, hogy a jelölésre még a jövő heti ENSZ-közgyűlés előtt sor kerül-e, Nicușor Dan közölte, hogy ezt a változatot részesítené előnyben. Hozzátette, hogy „többtucatnyi” egyeztetést folytatott a pártok képviselőivel a kormányalakításról.

Arra a kérdésre, hogy Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminisztert készül-e felkérni kormányalakításra, nem válaszolt az államfő.

Mint mondta, nem szeretné tovább bonyolítani a helyzetet azzal, hogy előzetesen egyik vagy másik irányba mutató kijelentést tesz. Nicușor Dan ugyanakkor jó pénzügyminiszternek nevezte Nazarét, és közölte: azért vett részt a hétvégén az esküvőjén, mert munkájuk során jó kapcsolat alakult ki közöttük. Az államfő úgy vélekedett, hogy ha csak csekély többséggel is, de összejöhet a szükséges parlamenti támogatás egy új kormány számára. Hozzátette, hogy tervei szerint

még ezen a héten hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és ezek lezárása után megnevezi a miniszterelnök-jelöltet.

Az előre hozott választásokat sem zárja ki Az előre hozott választások nem vezetnének rövid időn belül új kormány megalakulásához, a választási folyamat ugyanis akár jövőre is áthúzódhat – jelentette ki Nicușor Dan államfő az Euronews Romániának adott hétfői interjúban. Az elnök közölte, hogy

a jelenlegi helyzetben már nem zárhatja ki az előre hozott választásokat, de mindenképpen szeretné elkerülni ezt a forgatókönyvet.