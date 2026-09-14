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Nicușor Dan elárulta, mikor nevezi meg az új miniszterelnök-jelöltet

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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Nicușor Dan államfő hétfőn közölte, hogy várhatóan még a jövő heti ENSZ-közgyűlésre való elutazása előtt megnevezi a miniszterelnök-jelöltet.

Székelyhon

2026. szeptember 14., 17:262026. szeptember 14., 17:26

2026. szeptember 14., 18:502026. szeptember 14., 18:50

A finnországi Rovaniemiben megtartott Európai Sarkvidéki Csúcstalálkozón részt vevő elnök az Euronews Romániának adott interjúban beszélt erről.

Mint elmondta, a parlamenti ülésszak kezdetén nagyobb tárgyalási hajlandóságra számított a politikai pártok részéről

Idézet
Nem várhatunk tovább, meg fogom nevezni a miniszterelnök-jelöltet. Utána meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok”

– idézi az államfőt az Agerpres.

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Arra a kérdésre, hogy a jelölésre még a jövő heti ENSZ-közgyűlés előtt sor kerül-e, Nicușor Dan közölte, hogy ezt a változatot részesítené előnyben. Hozzátette, hogy „többtucatnyi” egyeztetést folytatott a pártok képviselőivel a kormányalakításról.

Arra a kérdésre, hogy Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminisztert készül-e felkérni kormányalakításra, nem válaszolt az államfő.

Mint mondta, nem szeretné tovább bonyolítani a helyzetet azzal, hogy előzetesen egyik vagy másik irányba mutató kijelentést tesz.

Nicușor Dan ugyanakkor jó pénzügyminiszternek nevezte Nazarét, és közölte: azért vett részt a hétvégén az esküvőjén, mert munkájuk során jó kapcsolat alakult ki közöttük.

Az államfő úgy vélekedett, hogy ha csak csekély többséggel is, de összejöhet a szükséges parlamenti támogatás egy új kormány számára. Hozzátette, hogy tervei szerint

még ezen a héten hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és ezek lezárása után megnevezi a miniszterelnök-jelöltet.

Az előre hozott választásokat sem zárja ki

Az előre hozott választások nem vezetnének rövid időn belül új kormány megalakulásához, a választási folyamat ugyanis akár jövőre is áthúzódhat – jelentette ki Nicușor Dan államfő az Euronews Romániának adott hétfői interjúban. Az elnök közölte, hogy

a jelenlegi helyzetben már nem zárhatja ki az előre hozott választásokat, de mindenképpen szeretné elkerülni ezt a forgatókönyvet.

Mint mondta, előre hozott választások esetén várhatóan valamivel az újév előtt vagy után zárulna le a folyamat, addig pedig tovább éleződnének a pártok közötti konfliktusok, miközben a gazdasági helyzet stagnálna vagy romolna.

Nicușor Dan szerint olyan kormányzati megoldást kell találni, amelynek a legnagyobb esélye van elnyerni a parlament bizalmát. Hozzátette: a román állampolgárok belefáradtak a bizonytalanságba és a pártok közötti viszályokba, ezért mielőbb teljes jogkörű kormányra van szükség.

Belföld Politika
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