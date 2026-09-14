Sporttól az űrkutatásig – több mint 5000 jelvényből nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Vadon Egyesület
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
2026. szeptember 14., 18:472026. szeptember 14., 18:47
2026. szeptember 15., 14:062026. szeptember 15., 14:06
Szeptember 17-én 18 órától jelvénykiállítás nyílik a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban, a Gróf Mikó Imre utca 11. szám alatt. A tárlaton Botos Ferenc, Forró Gábor és Höncz László több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye kerül bemutatásra.
A több mint 5000 jelvényt összesítő gyűjtemény sport-, történelmi, retro, ifjúsági, vadászati és űrkutatási témákat is felölel. Ilyen léptékű és tematikai gazdagságú jelvénykiállításra korábban még nem került sor Sepsiszentgyörgyön.
A kiállítást Beke Ernő, a Romániai Jelvénygyűjtők Szövetségének alelnöke nyitja meg.
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