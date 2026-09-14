Több száz ügyben késleltette az ítélethozatalt, kizárták a bírói karból

A legfelsőbb bíróság hétfőn kizárta a bírói karból Daniela Marilena Stoica galaci bírónőt, aki 387 polgári perben ismételten és elfogadható indok nélkül késlekedett a döntés kihirdetésével. A késedelmek 16 és 381 nap közöttiek voltak.

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A bírónő kizárásáról májusban határozott a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács, Daniela Marilena Stoica megtámadta a döntést a legfelsőbb bíróságon, utóbbi azonban megalapozatlanként elutasította a fellebbezését.

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Az indoklás szerint a bíráknak kellő gondossággal kell teljesíteniük szakmai kötelezettségeiket, az indokolatlanul elhúzódó igazságszolgáltatás ugyanis az igazságtalanság érzetét keltheti a társadalomban, és alááshatja az igazságügyi rendszerbe vetett bizalmat.