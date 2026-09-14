Nyolcvannyolc lakrész érintett a kövesdombi hőszigetelési beruházásban

Jóváhagyták két kövesdombi tömbház hőszigeteléséhez szükséges iratokat a marosvásárhelyi tanácsosok rendkívüli ülésen, hogy a szeptember 15-i határidőig benyújthassák a pályázatot. A beruházás értéke 9,69 millió lej, ebből 9,42 millió lej vissza nem térítendő támogatás.

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Egyetlen napirendi pontja volt a hétfőre összehívott marosvásárhelyi rendkívüli tanácsülésnek: két tömbház hőszigetelése. A városháza honlapjára feltöltött dokumentum szerint a Kövesdombon, a Ion Buteanu utcában levő

Az első iratokat már két évvel ezelőtt benyújtották a lakók, és a tanácsosok jóvá is hagyták.

Az elkészült pályázat értelmében a hőszigetelés értéke 9,69 millió lej, amelyből 9,4 millió lej vissza nem térítendő támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A fennmaradó részt a városnak saját költségvetésből kell biztosítania. A két tömbházban 88 lakrész van.

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Azért volt szükség arra, hogy rendkívüli tanácsülésen fogadják el a határozatot, vagyis azt, hogy a város biztosítja az önrészét, mert a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség augusztus 25-én küldte el a szerződéskötési szakasz megkezdéséhez szükséges levelet. A projektről és a kiadásokról szóló önkormányzati határozatot legkésőbb szeptember 15-ig kell benyújtani.