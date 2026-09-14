Nagy az érdeklődés az ingyenes bőrrákszűrés iránt Háromszéken

Az ingyenes szűrésre 5 éves kortól lehetett jelentkezni

Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.

Székelyhon 2026. szeptember 14., 20:292026. szeptember 14., 20:29

Minden hely betelt A bőröd megvéd. Te megvéded? címmel szeptember 21–25. között, két helyszínen tartandó bőrrákszűrésre. „Kórházként nemcsak akkor van feladatunk, amikor valaki már beteg, hanem a megelőzésben és az egészségtudatosság erősítésében is. Ezért tartjuk fontosnak, hogy évről évre megszervezzük a melanómaszűrő kampányt.

Szeretnénk, ha a szűrővizsgálatokon való részvétel idővel ugyanolyan természetessé válna, mint bármely más rendszeres egészségügyi ellenőrzés”

– hangsúlyozta András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi megyei kórház menedzsere. Hirdetés A vizsgálatokat Sepsiszentgyörgyön dr. Mild Edit és dr. Dénes László bőrgyógyász főorvos, valamint dr. Kelemen Orsolya és dr. Gál Anna bőrgyógyász szakorvos végzi. Kézdivásárhelyen dr. Fekete Eszterhez lehetett előzetesen regisztrálni. A melanóma nem ritka megbetegedés, és a helyi adatok is azt mutatják, hogy kiemelten fontos beszélni a megelőzésről és a korai felismerés jelentőségéről.

2025-ben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban összesen 20 melanómás esetet diagnosztizáltak, közülük 12 nő és 8 férfi volt.