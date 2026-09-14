Nagy az érdeklődés az ingyenes bőrrákszűrés iránt Háromszéken

Az ingyenes szűrésre 5 éves kortól lehetett jelentkezni
Fotó: Fogolyán Kristóf megyei kórház
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Minden hely betelt A bőröd megvéd. Te megvéded? címmel szeptember 21–25. között, két helyszínen tartandó bőrrákszűrésre.
„Kórházként nemcsak akkor van feladatunk, amikor valaki már beteg, hanem a megelőzésben és az egészségtudatosság erősítésében is. Ezért tartjuk fontosnak, hogy évről évre megszervezzük a melanómaszűrő kampányt.
– hangsúlyozta András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi megyei kórház menedzsere.
A vizsgálatokat Sepsiszentgyörgyön dr. Mild Edit és dr. Dénes László bőrgyógyász főorvos, valamint dr. Kelemen Orsolya és dr. Gál Anna bőrgyógyász szakorvos végzi. Kézdivásárhelyen dr. Fekete Eszterhez lehetett előzetesen regisztrálni.
A melanóma nem ritka megbetegedés, és a helyi adatok is azt mutatják, hogy kiemelten fontos beszélni a megelőzésről és a korai felismerés jelentőségéről.
A legfiatalabb páciens 40, a legidősebb 85 éves volt.
Idén szeptember 1-jéig 7 melanómás esetet azonosítottak, közülük 4 nő és 3 férfi volt. A legfiatalabb páciens 43, a legidősebb 83 éves volt.
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
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