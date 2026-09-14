Kelemen Hunor: Bolojan még hosszú ideig ügyvivő kormányfő maradhat

Ilie Bolojan még hosszú ideig ügyvivő miniszterelnök maradhat, ha nem sikerül új kormányt beiktatni – jelentette ki Kelemen Hunor hétfőn a parlamentben.

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Az RMDSZ elnöke szerint az előre hozott választások lehetőségét is komolyan mérlegelni kell, megjegyezte azonban, hogy erről eddig nem tárgyalt Nicușor Dan államfővel – írja az Agerpres.

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Kelemen Hunor kifejtette: ha az államfő megnevez egy miniszterelnök-jelöltet, aki nem tudja megszerezni a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot,