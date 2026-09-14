Kelemen Hunor: Bolojan még hosszú ideig ügyvivő kormányfő maradhat

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Ilie Bolojan még hosszú ideig ügyvivő miniszterelnök maradhat, ha nem sikerül új kormányt beiktatni – jelentette ki Kelemen Hunor hétfőn a parlamentben.
Az RMDSZ elnöke szerint az előre hozott választások lehetőségét is komolyan mérlegelni kell, megjegyezte azonban, hogy erről eddig nem tárgyalt Nicușor Dan államfővel – írja az Agerpres.
Kelemen Hunor kifejtette: ha az államfő megnevez egy miniszterelnök-jelöltet, aki nem tudja megszerezni a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot,
illetve előre hozott választások esetén is Bolojannak kellene ügyvivőként vezetnie a kabinetet a választásokig.
Nicușor Dan államfő hétfőn közölte, hogy várhatóan még a jövő heti ENSZ-közgyűlésre való elutazása előtt megnevezi a miniszterelnök-jelöltet.
Az RMDSZ elnöke elmondta: ezért próbálta meggyőzni Sorin Grindeanut és Ilie Bolojant arról, hogy szavazzák meg akár egy egyszínű PSD-kormány beiktatását is. Ha ez nem történik meg,
Kelemen Hunor képtelenségnek nevezte azt a felvetést, hogy Bolojan lemondása megoldhatná a helyzetet. Úgy vélte, a válság rendezése most elsősorban azon múlik, hogy a PSD és a PNL meg tud-e állapodni egy új kormány beiktatásáról.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
1 hozzászólás