Fotó: Borbély Fanni
A Gold Rush Resort legújabb attrakciója egy mesterséges intelligenciával működő Kőtündér, amely beszélget a gyerekekkel, mesél a kristályokról, válaszol a kérdéseikre, és játékos kalanddá alakítja a tanulást.
A természet, a játék és a technológia találkozik a Gold Rush Resort legújabb fejlesztésében. A parkban bemutatkozott a Kőtündér, egy mesterséges intelligenciával működő interaktív karakter, amely a kristályok és ásványok világába vezeti be a gyerekeket és családokat.
A Kőtündér nem egyszerű kiállítási elem vagy hangfelvétel: a bányában találkozhatunk vele, búra alá rejtve. A gyerekek kérdezhetnek tőle, ő pedig válaszol:
Az interakció természetes beszélgetésként zajlik, így minden találkozás egyedi élményt jelent.
Fotó: Borbély Fanni
A park filozófiája szerint a tanulás akkor a leghatékonyabb, ha élményekhez kapcsolódik. A Kőtündér ezt a szemléletet viszi tovább: a gyerekek saját felfedezéseiken keresztül ismerik meg a kövek és kristályok világát, nem tankönyvekből. Gassner Wolfgang, a Gold Rush Resort alapítója szerint a Kőtündér a park egyik legjelentősebb újítása. Az interaktív karakter
amely egyszerre szórakoztat és ad át ismereteket.
Fotó: Borbély Fanni
A tündér szervesen illeszkedik a park tematikájába, ahol a látogatók kincseket mosnak, ásványokat azonosítanak, kristályokat fedeznek fel és különleges köveket vihetnek haza. A mesterséges intelligencia segítségével ezek az élmények még személyesebbé és emlékezetesebbé válnak.
A Tusnádfürdőn található Gold Rush Resort egy különleges tematikus élménypark, ahol az aranyláz korának hangulata találkozik a természetközeli kikapcsolódással és a játékos tanulással.
Fotó: Borbély Fanni
A vulkanikus vidék ölelésében kialakított helyszín célja, hogy a családok élményeken keresztül fedezzék fel a természet, a geológia és a kristályok világát.
A látogatók egy tíz állomásból álló kalandútvonalon indulhatnak végig, ahol minden teljesített kihívás újabb élményeket és sikerélményeket tartogat. A programokat úgy alakították ki, hogy a családok saját tempójukban fedezhessék fel a parkot, miközben
A legnépszerűbb állomások egyike az aranymosás, ahol a gyerekek valódi kincsvadászokká válhatnak. A hegyről érkező természetes borvíz segítségével mossák át a számukra összeállított csomagokat, amelyekből ásványok és különleges kövek kerülnek elő. A program végén mindenki saját kincseivel térhet haza.
Fotó: Borbély Fanni
A park bányájában pedig sisakkal és csákánnyal felszerelkezve indulhatnak piritet keresni, amelyet csillogó megjelenése miatt gyakran a „bolondok aranyaként” emlegetnek.
A Gold Rush Resort egyik legfontosabb küldetése, hogy a tudásátadást játékos formában valósítsa meg. A gyerekek megismerhetik a különböző ásványokat, kőzeteket és fosszíliákat, miközben feladatokat oldanak meg, versenyeznek és felfedeznek.
Fotó: Borbély Fanni
Bár a park elsősorban a családokat célozza meg, a tapasztalatok szerint a felnőttek és az idősebb látogatók is örömmel kapcsolódnak be a programokba. A kézzel végezhető tevékenységek, a természet közelsége és a felfedezés öröme
A Gold Rush Resort folyamatosan fejlődik, új élményekkel és innovatív megoldásokkal bővül. Ennek legújabb példája a mesterséges intelligenciával működő Kőtündér, amely a modern technológia segítségével teszi még izgalmasabbá a kristályok világának felfedezését. A park ezzel meg is őrzi a természetközpontú szemléletét és nyitottságot is mutat a jövő technológiái felé.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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