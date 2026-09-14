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A Kőtündér már válaszol: mesterséges intelligencia érkezett a Gold Rush Resortba Pr-cikk

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A Gold Rush Resort legújabb attrakciója egy mesterséges intelligenciával működő Kőtündér, amely beszélget a gyerekekkel, mesél a kristályokról, válaszol a kérdéseikre, és játékos kalanddá alakítja a tanulást.

Nagy Lilla

2026. szeptember 14., 19:322026. szeptember 14., 19:32

A természet, a játék és a technológia találkozik a Gold Rush Resort legújabb fejlesztésében. A parkban bemutatkozott a Kőtündér, egy mesterséges intelligenciával működő interaktív karakter, amely a kristályok és ásványok világába vezeti be a gyerekeket és családokat.

Egy tündér, aki valóban válaszol

A Kőtündér nem egyszerű kiállítási elem vagy hangfelvétel: a bányában találkozhatunk vele, búra alá rejtve. A gyerekek kérdezhetnek tőle, ő pedig válaszol:

mesél az ametisztről, a tigrisszemről vagy más ásványokról, elárulja azok történetét, keletkezését és különleges tulajdonságait.

Az interakció természetes beszélgetésként zajlik, így minden találkozás egyedi élményt jelent.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Játékos tudásátadás modern köntösben

A park filozófiája szerint a tanulás akkor a leghatékonyabb, ha élményekhez kapcsolódik. A Kőtündér ezt a szemléletet viszi tovább: a gyerekek saját felfedezéseiken keresztül ismerik meg a kövek és kristályok világát, nem tankönyvekből. Gassner Wolfgang, a Gold Rush Resort alapítója szerint a Kőtündér a park egyik legjelentősebb újítása. Az interaktív karakter

az aranymosó és bányász kalandok mellé egy új digitális élményelemet hoz,

amely egyszerre szórakoztat és ad át ismereteket.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tündér szervesen illeszkedik a park tematikájába, ahol a látogatók kincseket mosnak, ásványokat azonosítanak, kristályokat fedeznek fel és különleges köveket vihetnek haza. A mesterséges intelligencia segítségével ezek az élmények még személyesebbé és emlékezetesebbé válnak.

Több mint kalandpark

A Tusnádfürdőn található Gold Rush Resort egy különleges tematikus élménypark, ahol az aranyláz korának hangulata találkozik a természetközeli kikapcsolódással és a játékos tanulással.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A vulkanikus vidék ölelésében kialakított helyszín célja, hogy a családok élményeken keresztül fedezzék fel a természet, a geológia és a kristályok világát.

Tíz küldetés, számtalan felfedezés

A látogatók egy tíz állomásból álló kalandútvonalon indulhatnak végig, ahol minden teljesített kihívás újabb élményeket és sikerélményeket tartogat. A programokat úgy alakították ki, hogy a családok saját tempójukban fedezhessék fel a parkot, miközben

a játék és a tanulás természetes egységet alkot.

Aranymosás és kincskeresés

A legnépszerűbb állomások egyike az aranymosás, ahol a gyerekek valódi kincsvadászokká válhatnak. A hegyről érkező természetes borvíz segítségével mossák át a számukra összeállított csomagokat, amelyekből ásványok és különleges kövek kerülnek elő. A program végén mindenki saját kincseivel térhet haza.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A park bányájában pedig sisakkal és csákánnyal felszerelkezve indulhatnak piritet keresni, amelyet csillogó megjelenése miatt gyakran a „bolondok aranyaként” emlegetnek.

Tanulás, ami élménnyé válik

A Gold Rush Resort egyik legfontosabb küldetése, hogy a tudásátadást játékos formában valósítsa meg. A gyerekek megismerhetik a különböző ásványokat, kőzeteket és fosszíliákat, miközben feladatokat oldanak meg, versenyeznek és felfedeznek.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Bár a park elsősorban a családokat célozza meg, a tapasztalatok szerint a felnőttek és az idősebb látogatók is örömmel kapcsolódnak be a programokba. A kézzel végezhető tevékenységek, a természet közelsége és a felfedezés öröme

sokak számára idézi fel a gyermekkor élményeit.

A Gold Rush Resort folyamatosan fejlődik, új élményekkel és innovatív megoldásokkal bővül. Ennek legújabb példája a mesterséges intelligenciával működő Kőtündér, amely a modern technológia segítségével teszi még izgalmasabbá a kristályok világának felfedezését. A park ezzel meg is őrzi a természetközpontú szemléletét és nyitottságot is mutat a jövő technológiái felé.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

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• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Tanulás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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