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Újabb földrengés a háromszéki textiliparban: személyzete negyedét engedte el az egyik nadrággyár

Sötét felhők a nadrággyár fölött. Nehéz idők jönnek • Fotó: Kocsis Károly

Sötét felhők a nadrággyár fölött. Nehéz idők jönnek

Fotó: Kocsis Károly

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Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.

Bodor Tünde

2026. szeptember 14., 20:592026. szeptember 14., 20:59

  • Tömeges leépítést hajtott végre az elmúlt hétvégén a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár, amely dolgozóinak egynegyedét érinti.
  • Az alkalmazottak az egyik volt dolgozó szerint csak csütörtökön, egy nappal az intézkedés bejelentése előtt szereztek tudomást az elbocsátásokról.
  • De voltak baljós előjelek: csökkent a napi norma, kevesebb darabszámot gyártottak, és el kellett végezni a korábban leépített munkatársak feladatait is.
  • Az elbocsátottakon a vezetőség pénzzel igyekszik segíteni, a végkielégítés-szerű juttatásoknál az alapfizetés, a régiség és az eltartásban lévő kiskorúak számítanak.
  • A hétvégén bejelentett leépítés újabb lépcsőfoka a háromszéki – és nem csak – könnyűipari vállalatoknál kialakult gazdasági lejtmenetnek.

A Zarah Moden nadrággyár Kézdivásárhely egyik legrégebbi és legnagyobb foglalkoztatója, a környékről is nagyon sokan (főleg nők) jártak és járnak be oda dolgozni. A háromszéki textilipar egyik meghatározó szereplője előtt már sok hasonlóan nagy kaliberű, európai exportra dolgozó nadrággyár volt kénytelen visszavonulót fújni, így jóval korábban a Dreiconf, L-Ro, RGT, S'Mode, az RHM Pants és a New Fashion nadrággyárak, bár néhányuk szerkezetátalakítással még megpróbálta enyhíteni a leépítést.

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A Zarah Moden a munkaerőelhelyező ügynökségnek a tömeges elbocsátás bejelentésekor elsősorban a minimálbér emelését és a megrendelések visszaesését jelölte meg fő indokként, mondta Téglás Ferenc igazgató, de Simon-Császár Antal menedzser szerint a fast fashion divat jelentette konkurencia, az olcsóbb árak (amelyek egyúttal alacsonyabb minőséget is jelentenek) jelentős mértékben hozzájárultak a vásárlók elpártolásához, a szerződések számának és a megrendeléseknek a visszaeséséhez.

Az elbocsátás a gyár több részlegét is érintette,

ennek ellenére a vezetőség továbbra is harcol a talpon maradásért: komplex szolgáltatásokkal, rugalmassággal és megbízhatósággal akarja pozícióját megőrizni az európai piacon.

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

A Székelyhonnak egyik – immár csak volt – alkalmazott elárulta, tulajdonképpen csak csütörtökön, egy nappal az intézkedés bejelentése előtt szereztek tudomást arról, hogy elbocsátások lesznek, azonban a baljós előjeleket maguk is tapasztalták. Napi normájuk csökkent, kevesebb darabszámot kértek tőlük, és más munkafázisokat is meg kellett tanulniuk, mert már korábban is kiraktak néhány embert, így azok helyett is dolgozni kellett.

Az elbocsátásokat pénteken jelentett be a gyár vezetősége,

az érintetteknek hétfőtől már nem is kellett bemenni a gyárba.

Munkaviszonyuk azonban hivatalosan csak októbertől szűnik meg.

Az elbocsátottakat a vezetőség igyekszik átsegíteni a munkanélküliség okozta kezdeti megrázkódtatásán, a gyárnál szerzett munkarégiségük függvényében (minden tíz évre) kapnak egy alapfizetést, illetve a 19 éven aluli gyermeket nevelőknek gyermekenként plusz egy alapfizetést juttatnak.

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

Kézdivásárhelyi (illetve felsőháromszéki) viszonylatban a 172 munkanélküli jelentős részét jelenti a helyi munkavállalóknak, ráadásul nem egészen egy hónappal korábban a Secuiana nadrággyártól bocsátottak el közel száz alkalmazottat. Hasonló területen nem nagyon van esély elhelyezkedni, sőt a vállalkozók más területen is meghúzzák a nadrágszíjat.

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Megelőző egyezségi eljárást kért a kézdivásárhelyi Secuiana nadrággyár a csődeljárás elkerülése érdekében. A cég tavaly történelmi forgalmat ért el, mégis több mint 10 millió lejes veszteséget könyvelt el, miközben adóssága 23,6 millió lejre nőtt.

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Háromszék Társadalom Gazdaság
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