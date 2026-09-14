Újabb földrengés a háromszéki textiliparban: személyzete negyedét engedte el az egyik nadrággyár

Sötét felhők a nadrággyár fölött. Nehéz idők jönnek
Fotó: Kocsis Károly
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
A Zarah Moden nadrággyár Kézdivásárhely egyik legrégebbi és legnagyobb foglalkoztatója, a környékről is nagyon sokan (főleg nők) jártak és járnak be oda dolgozni. A háromszéki textilipar egyik meghatározó szereplője előtt már sok hasonlóan nagy kaliberű, európai exportra dolgozó nadrággyár volt kénytelen visszavonulót fújni, így jóval korábban a Dreiconf, L-Ro, RGT, S'Mode, az RHM Pants és a New Fashion nadrággyárak, bár néhányuk szerkezetátalakítással még megpróbálta enyhíteni a leépítést.
A Zarah Moden a munkaerőelhelyező ügynökségnek a tömeges elbocsátás bejelentésekor elsősorban a minimálbér emelését és a megrendelések visszaesését jelölte meg fő indokként, mondta Téglás Ferenc igazgató, de Simon-Császár Antal menedzser szerint a fast fashion divat jelentette konkurencia, az olcsóbb árak (amelyek egyúttal alacsonyabb minőséget is jelentenek) jelentős mértékben hozzájárultak a vásárlók elpártolásához, a szerződések számának és a megrendeléseknek a visszaeséséhez.
ennek ellenére a vezetőség továbbra is harcol a talpon maradásért: komplex szolgáltatásokkal, rugalmassággal és megbízhatósággal akarja pozícióját megőrizni az európai piacon.
Fotó: Kocsis Károly
A Székelyhonnak egyik – immár csak volt – alkalmazott elárulta, tulajdonképpen csak csütörtökön, egy nappal az intézkedés bejelentése előtt szereztek tudomást arról, hogy elbocsátások lesznek, azonban a baljós előjeleket maguk is tapasztalták. Napi normájuk csökkent, kevesebb darabszámot kértek tőlük, és más munkafázisokat is meg kellett tanulniuk, mert már korábban is kiraktak néhány embert, így azok helyett is dolgozni kellett.
Az elbocsátásokat pénteken jelentett be a gyár vezetősége,
Munkaviszonyuk azonban hivatalosan csak októbertől szűnik meg.
Az elbocsátottakat a vezetőség igyekszik átsegíteni a munkanélküliség okozta kezdeti megrázkódtatásán, a gyárnál szerzett munkarégiségük függvényében (minden tíz évre) kapnak egy alapfizetést, illetve a 19 éven aluli gyermeket nevelőknek gyermekenként plusz egy alapfizetést juttatnak.
Fotó: Kocsis Károly
Kézdivásárhelyi (illetve felsőháromszéki) viszonylatban a 172 munkanélküli jelentős részét jelenti a helyi munkavállalóknak, ráadásul nem egészen egy hónappal korábban a Secuiana nadrággyártól bocsátottak el közel száz alkalmazottat. Hasonló területen nem nagyon van esély elhelyezkedni, sőt a vállalkozók más területen is meghúzzák a nadrágszíjat.
Megelőző egyezségi eljárást kért a kézdivásárhelyi Secuiana nadrággyár a csődeljárás elkerülése érdekében. A cég tavaly történelmi forgalmat ért el, mégis több mint 10 millió lejes veszteséget könyvelt el, miközben adóssága 23,6 millió lejre nőtt.
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