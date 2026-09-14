Kiderült, melyik filmet nevezi Magyarország az Oscar-díjra

Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar-versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn az MTI-vel.

Székelyhon 2026. szeptember 14., 18:232026. szeptember 14., 18:23

Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint a jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet. Hirdetés A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül a filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyre kelhet.

A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angeles-ben

– olvasható a közleményben. A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testület tagja Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Horváth Kristóf, a Budapest International Film Festival igazgatója, Kocsis Ágnes rendező és László Sára producer. Mint a közleményben kiemelték,

Enyedi Ildikó filmje érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között.

A tavalyi velencei filmfesztiválon hat díjjal – köztük Luna Wedler alakításáért a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjjal – jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. A Csendes barát világpremierje tavaly volt Velencében, és világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. A filmkritikusokat tömörítő nemzetközi szövetség az év öt legjobb filmje közt jelölte a FIPRESCI Grand Prix-re. Enyedi Ildikó filmjét számos országban megvásárolták helyi forgalmazók, az Egyesült Államokban az 1-2 Special forgalmazza.

Februárban a 45. Magyar Filmszemlén a Csendes barát kapta meg a legjobb film díját, és alkotóit is díjazták: Pálos Gergely nyerte el a legjobb operatőr, Szalai Károly a legjobb vágó, Mécs Mónika pedig a legjobb producer díját.