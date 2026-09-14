Kiderült, melyik filmet nevezi Magyarország az Oscar-díjra

Fotó: Filmtettfeszt
Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar-versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn az MTI-vel.
Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint a jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet.
A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül a filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyre kelhet.
– olvasható a közleményben.
A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testület tagja Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Horváth Kristóf, a Budapest International Film Festival igazgatója, Kocsis Ágnes rendező és László Sára producer.
Mint a közleményben kiemelték,
A tavalyi velencei filmfesztiválon hat díjjal – köztük Luna Wedler alakításáért a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjjal – jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve.
A Csendes barát világpremierje tavaly volt Velencében, és világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. A filmkritikusokat tömörítő nemzetközi szövetség az év öt legjobb filmje közt jelölte a FIPRESCI Grand Prix-re. Enyedi Ildikó filmjét számos országban megvásárolták helyi forgalmazók, az Egyesült Államokban az 1-2 Special forgalmazza.
A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a magyarországi casting director Ascher Irma volt.
A film forgatása során az NFI Filmlabor csaknem 30 ezer méter kameranegatívot hívott elő és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.
Az NFI támogatásával készült Csendes barát a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A film vezető producere Reinhard Brundig és Mécs Monika.
A Csendes barát január óta látható a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában.
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