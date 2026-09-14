Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól

Fotó: Gergely Imre
Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.
2026. szeptember 14., 17:302026. szeptember 14., 17:30
2026. szeptember 14., 17:322026. szeptember 14., 17:32
Partnerségre lépett a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület a több mint négy éve zajló „Védd, amíg van!” egészségügyi ismeretterjesztő programsorozat szervezésében. A kezdeményezés célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott
Az előadássorozat eddig több mint hatvan alkalmat ért meg. Amint az egyesületet képviselő Bajkó Tibor elmondta, azt tapasztalják, hogy komoly érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű előadások iránt. A kórház szakemberei eddig is szívesen tartottak előadásokat, de mostantól az intézmény is nagyobb szerepet vállal a szervezésben és a lebonyolításban – mondták el a hétfői sajtótájékoztatón.
Fotó: Gergely Imre
Fülöp Enikő, a kórház menedzsere rámutatott: az intézmény feladata nem merül ki a betegek ellátásában, hanem felelősséget érez azért is, hogy a lakosság hozzáférjen a hiteles, szakmailag megalapozott egészségügyi információkhoz.
– fogalmazott.
A kórház korábban többféle szűrőprogramot is kezdeményezett azzal a céllal, hogy segítsen a betegségek korai felismerésében és megelőzésében. Ezek iránt azonban a vártnál jóval kisebb érdeklődés mutatkozott. A mostani, panelbeszélgetéses formától azt remélik, hogy
ezáltal több emberhez jutnak el az információk.
Fülöp Enikő szerint a program sikeréhez az emberek hozzáállására is szükség van. Mint mondta, fontos, hogy elmenjenek az előadásokra, kérdezzenek, és tisztázzák azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatják őket. A panelbeszélgetések során lehetőség lesz a nyílt kommunikációra, akár személyes élethelyzetek megvitatására is.
Fotó: Gergely Imre
Az előadások helyszíne a Szent István Plébánia, ahová szívesebben mennek az érdeklődők, mintha a kórház adna helyet az ilyen eseményeknek – jegyezte meg Bajkó Tibor. Az új együttműködés keretében havonta terveznek egészségügyi témájú panelbeszélgetéseket.
Az első alkalomra szeptember 16-án, szerdán 19 órától kerül sor A tested jelez, meghallod? címmel. A résztvevők
hanem arról is, mit tegyen az ember, ha valamilyen figyelmeztető jelet észlel magán: mikor érdemes orvoshoz fordulni, és hogyan igazodjon el a betegellátás útvesztőjében.
A beszélgetés meghívott vendégei Dr. Kedves Zsuzsanna endokrinológus szakorvos és Domokos Júlianna pszichológus lesznek, a moderátori szerepet Bajkó Tibor tölti be. A részvétel ingyenes. Ez egyben Hargita Megye Tanácsának Tudatos Hargita, egészséges jövő! című egészségtudatosító kampányának első eseménye is lesz.
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