Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól

Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.

Gergely Imre 2026. szeptember 14., 17:302026. szeptember 14., 17:30 2026. szeptember 14., 17:322026. szeptember 14., 17:32

Partnerségre lépett a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület a több mint négy éve zajló „Védd, amíg van!” egészségügyi ismeretterjesztő programsorozat szervezésében. A kezdeményezés célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott

információkkal segítse a térség lakóit egészségük megőrzésében és a betegségek megelőzésében.

Az előadássorozat eddig több mint hatvan alkalmat ért meg. Amint az egyesületet képviselő Bajkó Tibor elmondta, azt tapasztalják, hogy komoly érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű előadások iránt. A kórház szakemberei eddig is szívesen tartottak előadásokat, de mostantól az intézmény is nagyobb szerepet vállal a szervezésben és a lebonyolításban – mondták el a hétfői sajtótájékoztatón.

Fotó: Gergely Imre

Hozzáférni a hiteles információkhoz Fülöp Enikő, a kórház menedzsere rámutatott: az intézmény feladata nem merül ki a betegek ellátásában, hanem felelősséget érez azért is, hogy a lakosság hozzáférjen a hiteles, szakmailag megalapozott egészségügyi információkhoz.

„Az információáramlás hatalmas, és nincs meg hozzá sem a tudásunk, sem a kapacitásunk, hogy megszűrjük, mi az, amit elhihetünk, mi az, amit komolyan vehetünk. Ennek pedig nagyon nagy ára lehet”

– fogalmazott. A kórház korábban többféle szűrőprogramot is kezdeményezett azzal a céllal, hogy segítsen a betegségek korai felismerésében és megelőzésében. Ezek iránt azonban a vártnál jóval kisebb érdeklődés mutatkozott. A mostani, panelbeszélgetéses formától azt remélik, hogy

közvetlenebb kapcsolat alakul ki a szakemberek és a lakosság között,

ezáltal több emberhez jutnak el az információk. Fülöp Enikő szerint a program sikeréhez az emberek hozzáállására is szükség van. Mint mondta, fontos, hogy elmenjenek az előadásokra, kérdezzenek, és tisztázzák azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatják őket. A panelbeszélgetések során lehetőség lesz a nyílt kommunikációra, akár személyes élethelyzetek megvitatására is.

Fotó: Gergely Imre

Az előadások helyszíne a Szent István Plébánia, ahová szívesebben mennek az érdeklődők, mintha a kórház adna helyet az ilyen eseményeknek – jegyezte meg Bajkó Tibor. Az új együttműködés keretében havonta terveznek egészségügyi témájú panelbeszélgetéseket. Első alkalom: szerda este hét óra Az első alkalomra szeptember 16-án, szerdán 19 órától kerül sor A tested jelez, meghallod? címmel. A résztvevők

nem csupán a tünetek felismeréséről beszélnek majd,