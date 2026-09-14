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Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.

Gergely Imre

2026. szeptember 14., 17:302026. szeptember 14., 17:30

2026. szeptember 14., 17:322026. szeptember 14., 17:32

Partnerségre lépett a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület a több mint négy éve zajló „Védd, amíg van!” egészségügyi ismeretterjesztő programsorozat szervezésében. A kezdeményezés célja, hogy hiteles, tudományosan megalapozott

információkkal segítse a térség lakóit egészségük megőrzésében és a betegségek megelőzésében.

Az előadássorozat eddig több mint hatvan alkalmat ért meg. Amint az egyesületet képviselő Bajkó Tibor elmondta, azt tapasztalják, hogy komoly érdeklődés mutatkozik az ilyen jellegű előadások iránt. A kórház szakemberei eddig is szívesen tartottak előadásokat, de mostantól az intézmény is nagyobb szerepet vállal a szervezésben és a lebonyolításban – mondták el a hétfői sajtótájékoztatón.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Hozzáférni a hiteles információkhoz

Fülöp Enikő, a kórház menedzsere rámutatott: az intézmény feladata nem merül ki a betegek ellátásában, hanem felelősséget érez azért is, hogy a lakosság hozzáférjen a hiteles, szakmailag megalapozott egészségügyi információkhoz.

Idézet
„Az információáramlás hatalmas, és nincs meg hozzá sem a tudásunk, sem a kapacitásunk, hogy megszűrjük, mi az, amit elhihetünk, mi az, amit komolyan vehetünk. Ennek pedig nagyon nagy ára lehet”

– fogalmazott.

A kórház korábban többféle szűrőprogramot is kezdeményezett azzal a céllal, hogy segítsen a betegségek korai felismerésében és megelőzésében. Ezek iránt azonban a vártnál jóval kisebb érdeklődés mutatkozott. A mostani, panelbeszélgetéses formától azt remélik, hogy

közvetlenebb kapcsolat alakul ki a szakemberek és a lakosság között,

ezáltal több emberhez jutnak el az információk.

Fülöp Enikő szerint a program sikeréhez az emberek hozzáállására is szükség van. Mint mondta, fontos, hogy elmenjenek az előadásokra, kérdezzenek, és tisztázzák azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatják őket. A panelbeszélgetések során lehetőség lesz a nyílt kommunikációra, akár személyes élethelyzetek megvitatására is.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Az előadások helyszíne a Szent István Plébánia, ahová szívesebben mennek az érdeklődők, mintha a kórház adna helyet az ilyen eseményeknek – jegyezte meg Bajkó Tibor. Az új együttműködés keretében havonta terveznek egészségügyi témájú panelbeszélgetéseket.

Első alkalom: szerda este hét óra

Az első alkalomra szeptember 16-án, szerdán 19 órától kerül sor A tested jelez, meghallod? címmel. A résztvevők

nem csupán a tünetek felismeréséről beszélnek majd,

hanem arról is, mit tegyen az ember, ha valamilyen figyelmeztető jelet észlel magán: mikor érdemes orvoshoz fordulni, és hogyan igazodjon el a betegellátás útvesztőjében.

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A beszélgetés meghívott vendégei Dr. Kedves Zsuzsanna endokrinológus szakorvos és Domokos Júlianna pszichológus lesznek, a moderátori szerepet Bajkó Tibor tölti be. A részvétel ingyenes. Ez egyben Hargita Megye Tanácsának Tudatos Hargita, egészséges jövő! című egészségtudatosító kampányának első eseménye is lesz.

A következő alkalom elsősorban a nőket érintő változókori hormonális zavarokkal és azok kezelésével foglalkozik, egy további előadás pedig várhatóan ortopédiai problémákat jár majd körül.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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