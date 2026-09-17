Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje

Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje . A 45 éves éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.

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Siegfried Mureşan Hunyadon született, édesanyja német származású. 2004-ben végzett a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémián (német nyelvű képzésen), majd a berlini Humboldt Egyetemen közgazdasági és menedzsment mesterképzésen folytatta tanulmányait. Három éven át ösztöndíjas, majd a Német Parlament (Bundestag) európai ügyekért felelős bizottsága elnökének, Gunther Krichbaumnak a tanácsadója volt – áll a Digi24 hírportál összefoglalójában.

korábban írtuk Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.

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2009-ben Brüsszelbe költözött, ahol kezdetben az Európai Parlamentben dolgozott, majd 2011-ben csatlakozott az Európai Néppárt központjához gazdasági és szociálpolitikai tanácsadóként.