Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje

Fotó: Siegfried Mureşan Facebook-oldala
Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje. A 45 éves éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.
Siegfried Mureşan Hunyadon született, édesanyja német származású. 2004-ben végzett a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémián (német nyelvű képzésen), majd a berlini Humboldt Egyetemen közgazdasági és menedzsment mesterképzésen folytatta tanulmányait. Három éven át ösztöndíjas, majd a Német Parlament (Bundestag) európai ügyekért felelős bizottsága elnökének, Gunther Krichbaumnak a tanácsadója volt – áll a Digi24 hírportál összefoglalójában.
Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
2009-ben Brüsszelbe költözött, ahol kezdetben az Európai Parlamentben dolgozott, majd 2011-ben csatlakozott az Európai Néppárt központjához gazdasági és szociálpolitikai tanácsadóként.
amikor a Traian Băsescu kezdeményezésére alapított Népi Mozgalom Pártja (PMP) listáján európai parlamenti képviselővé választották.
később pedig átvette a PNL Diaszpóra szervezetének elnöki tisztségét is. Ő az első román, aki az Európai Parlament stratégiai főtárgyalói szerepét töltötte be az EU éves költségvetéséről (2018-ban és 2024-ben).
Sorra jelentették be a parlamenti pártok képviselői csütörtök délután, hogyan viszonyulnak a Nicușor Dan államfő által – nem sokkal korábban – javasolt miniszterelnök-jelölt személyéhez.
Siegfried Mureşan a PNRR-program kidolgozásában is részt vett, és sikerült olyan, Romániának kedvező rendelkezéseket beépítenie a tervbe, mint például az előleg összegének emelése és a források felhasználási időtartamának meghosszabbítása.
Házas, felesége Cătălina Manea csalásellenes szakértő a Luxemburgban működő Európai Beruházási Banknál. Folyékonyan beszél németül, angolul és franciául.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt pénteken 4 óra 9 perckor Moldva térségében, Suceava megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Sorra jelentették be a parlamenti pártok képviselői csütörtök délután, hogyan viszonyulnak a Nicușor Dan államfő által – nem sokkal korábban – javasolt miniszterelnök-jelölt személyéhez.
Az adócsalás megelőzése és visszaszorítása érdekében a Hargita megyei rendőrség autóalkatrészekkel foglalkozó cégekhez és az autószervizekbe szállt ki ellenőrzésre. Több törvénysértést is találtak.
Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.
Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.
Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.
Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.
Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.
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