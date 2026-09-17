Reagáltak a pártok a jelölésre, az RMDSZ-nek még mindig van egy feltétele

Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással csütörtök délután az államfő
Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Sorra jelentették be a parlamenti pártok képviselői csütörtök délután, hogyan viszonyulnak a Nicușor Dan államfő által – nem sokkal korábban – javasolt miniszterelnök-jelölt személyéhez.
2026. szeptember 17., 19:132026. szeptember 17., 19:13
2026. szeptember 17., 19:352026. szeptember 17., 19:35
Kelemen Hunor szerint Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök feladata parlamenti többséget kialakítani, és ebben az RMDSZ partner lesz, de nem támogat olyan többséget, amely a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira támaszkodik.
Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
„A kijelölt miniszterelnök feladata, hogy parlamenti többséget szerezzen, mi ebben partnerek leszünk!
– idézi az Agerpres hírügynökség Kelemen Hunort, aki a Facebook-oldalán osztotta meg az RMDSZ álláspontját.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közölte, hogy „meglepetéssel és csalódottan” vette tudomásul Nicușor Dan államfő döntését, amellyel Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Bejegyzésében a politikus azt állította, hogy Mureșan néhány nappal ezelőtt még az országnak járó uniós források csökkentéséért kampányolt Brüsszelben. Emiatt szerinte nehezen érthető, milyen érvek alapján választotta őt az államfő.
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Fotó: Presidency.ro
A PSD elnöke Ilie Bolojant is bírálta, azzal vádolva az ügyvivő miniszterelnököt hogy „a hatalomba kapaszkodásával” akadályozta az észszerű politikai megoldásokat, és tovább növelte a lakosság és a vállalkozások bizonytalanságát.
A politikus azt is bejelentette, hogy hétfőre összehívta a PSD vezetőtestületét, amely megvitatja a jelölést. „A PNL-vel és az USR-vel ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy
– fogalmazott Grindeanu.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) továbbra is támogatja Siegfried Mureșant, és logikus döntésnek tartja, hogy Nicușor Dan államfő őt bízta meg kormányalakítással – nyilatkozta Cristian Seidler pártszóvivő csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek.
A politikus szerint Mureșan jelölése nem meglepetés, mivel a parlamenti erőviszonyok alapján
A szóvivő azt is közölte, hogy az USR számít majd mindazoknak a szavazataira, akik az elmúlt napokban és hetekben egy teljes jogkörű kormány beiktatását sürgették.
Cristian Seidler a leendő kormány legfontosabb feladatai között említette a költségvetés-kiigazítást, az állami kiadások és az infláció mérséklését célzó reformok folytatását, valamint a 2027-es állami költségvetés kidolgozását.
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Fotó: Presidency.ro
Az USR szóvivője azt is elmondta, Siegfried Mureșan feladata lesz tárgyalásokat folytatni a Nyugat- és Európa-barát politikai erőkkel a kormányát támogató parlamenti többség létrehozásáról.
Arra a kérdésre, hogy Mureșan miért csak Nicușor Dan államfő bejelentése után fogadta el a miniszterelnök-jelöltséget, Seidler úgy válaszolt: egy ilyen tisztség alapvetően megváltoztatja az ember életét, ezért természetesnek tartja, hogy a döntés előtt egyeztet a családjával.
Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, és Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök brüsszeli tapasztalatát most az ország szolgálatába kell állítani.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: Mureșan már bizonyította hatékonyságát Brüsszelben, az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnökeként, valamint az EU következő, közel 2000 milliárd eurós többéves költségvetésének főtárgyalójaként.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) első alelnöke, Dan Dungaciu szerint közelebb került az előrehozott választások lehetősége azzal, hogy Nicușor Dan államfő Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással.
A politikus az Agerpres megkeresésére elmondta, üdvözlik, hogy az államfő megkésve, de megnevezte a miniszterelnök-jelöltet, viszont
mivel a kijelölt kormányfőt támogató alakulatok korábban kizárták az együttműködést a pártjával. „Derűlátóan tekintünk az előrehozott választások elé. Mureșan sikertelen kormányalakítási kísérlete után ennek kell következnie” – jelentette ki.
Dan Dungaciu (jobbról az első) szerint közelebb kerültünk az előrehozott választásokhoz
Fotó: Presidency.ro
Az AUR első alelnöke szerint az is elképzelhető, hogy végül nem is fog szavazni a parlament Mureșan kormányáról. Ha azonban sor kerül a szavazásra, a kabinet várhatóan nem szerzi meg a beiktatásához szükséges támogatást – tette hozzá.
Az AUR szóvivője, Ștefăniță Avrămescu szintén azt hangsúlyozta, hogy egyre valószínűbbé válik az előre hozott választások kiírása. Közölte, pártja nem vesz részt egy Mureșan köré szerveződő kormány megalakításában, és nem is szavazza meg azt.
A képviselő szerint a politikai feszültség a tetőfokára hágott Romániában, a társadalmi elégedetlenség pedig példátlan méreteket öltött. Arra hivatkozott, hogy a felmérések szerint a megkérdezettek több mint 90 százaléka úgy véli, az ország rossz irányba halad. „A lehető legrövidebb időn belül véget kell vetni ennek a válságnak” – jelentette ki.
Nicușor Dan államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést.
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