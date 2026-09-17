Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát

Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.

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A Hunyad megyei Salvamont vezetője, Ovidiu Bodean szerint a nő egy barátjával együtt a Pelága-csúcs környékén, a Pelága-tó alatti részen járt, amikor

megsérült a jobb lábán, és nem tudott továbbmenni.

A két turista sátrat vert, és segítséget kért a hegyimentőktől.

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A mentőakcióban nyolc hegyimentő vett részt a vajdahunyadi és a petrozsényi Salvamonttól. A nőt a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd helikoptert kértek a kórházba szállításához – számolt be Bodean az Agerpresnek.