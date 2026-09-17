Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya

Fotó: Beliczay László
Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.
2026. szeptember 17., 11:412026. szeptember 17., 11:41
2026. szeptember 17., 16:392026. szeptember 17., 16:39
Halálhírét az énekes közösségi oldalán osztották meg. Mint írják, a magyarok blueskirálya egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul örökre elaludt.
„Elnémult a mikrofon.
– olvasható a bejegyzésben.
1983-ban kezdte el szólópályáját, Rossz vér címmel megjelentette első szólólemezét, majd 1986-ban a Mindhalálig blues című albummal jelentkezett, s megalapította a Bill és a Box Company-t Bencsik Sándorral. Egy évvel később, 1987-ben a Deák Bill Blues Band frontembere lett, amivel Dániában és az egykori Nyugat-Németországban is fellépett, s az 1990-es évektől kezdve vidéken és Budapesten is nagy sikerrel koncertezett ezzel az együttesével.
Az 1993-as Bűnön, börtönön, bánaton túl című lemeze megjelenése után hat évig nem készített új lemezt, habár zenekarával rendszeresen koncertezett. Végül 1999-ben megjelentette a Bort, bluest, békességet albumát, majd rá két évvel a Bill kapitány blues cirkuszát, amit 2001-ben újra kiadtak CD-n és kazettán a Mindhalálig blues-zal együtt.
2007-ben megkapta a Blues Patika Életmű-díjat, 2008-ban Pont FM Életmű-díjban részesült, és még ebben az évben megjelent hatodik nagylemeze Hatvan csapás címmel. 2009-ben Életmű-díjat kapott és kiadta első koncertalbumát 60. születésnapi jubileumi nagykoncert címen, majd megjelent hetedik nagylemeze A Király meséi címen.
2011-ben a Hobo Blues Band a Papp László Sportarénában tartotta búcsúkoncertjét, ugyancsak Deák Bill részvételével. 2012. március 15. alkalmával a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki – listázza a Wikipédia.
2023-ban Pro Urbe Budapest, 2026-ban Máté Péter-díjat kapott.
Rossz vér címmel idén tavasszal indult országjáró turnéra, amely az év végéig tartott volna.
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