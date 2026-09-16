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Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál

• Fotó: Radu Tuta/Agerpres

Fotó: Radu Tuta/Agerpres

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Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.

Székelyhon

2026. szeptember 16., 19:572026. szeptember 16., 19:57

A férfi a kormány épülete előtt tartott demonstrációról hazafelé vezetett, amikor a járművét egy közúti ellenőrzésen megállították Bihar megyében – értesült az Agerpres.

Az autójában a rendőrök olyan pisztolyt találtak, amelynek birtoklásához fegyvertartási engedély szükséges.

A férfit előállították, és Bukarestbe viszik kihallgatásra.

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Mielőtt megállították volna, a férfi TikTokon közzétett egy üzenetet Regele Scorpionilor (Skorpiók Királya) álnéven, amelyben a rendfenntartókat fenyegette.

Rendőrségi források szerint a férfi ahhoz a Ciprian Pamfile vezette csoporthoz tartozik, amely kedden eltérítette a juhtenyésztők Győzelem (Victoriei) téri tüntetését, és rátámadt a csendőrökre.

A hatóságok eddig öt személyt vettek őrizetbe a tüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. Köztük van Ciprian Pamfile is, akit Călin Georgescu támogatójának tartanak.

Egy másik tüntetőnél kedden kést találtak. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd az ügyészek szabadlábra helyezték.

A bukaresti ügyészség szerint a keddi tüntetésen tíz csendőr sérült meg, közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A rendbontók több tárgyat is megrongáltak, köztük egy csendőrségi járművet, biztonsági kordonokat és a bukaresti tömegközlekedési vállalat javait.

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Negyvenhét erőszakosan viselkedő személyt állítottak elő a hatóságok a keddi, bukaresti tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. Az incidenseket okozó személyeket kiemelték a tüntetők közül, hogy eljárást indítsanak ellenük.

Belföld
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