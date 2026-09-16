Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál

Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.

Székelyhon 2026. szeptember 16., 19:572026. szeptember 16., 19:57

A férfi a kormány épülete előtt tartott demonstrációról hazafelé vezetett, amikor a járművét egy közúti ellenőrzésen megállították Bihar megyében – értesült az Agerpres.

Az autójában a rendőrök olyan pisztolyt találtak, amelynek birtoklásához fegyvertartási engedély szükséges.

A férfit előállították, és Bukarestbe viszik kihallgatásra. Hirdetés Mielőtt megállították volna, a férfi TikTokon közzétett egy üzenetet Regele Scorpionilor (Skorpiók Királya) álnéven, amelyben a rendfenntartókat fenyegette.

Rendőrségi források szerint a férfi ahhoz a Ciprian Pamfile vezette csoporthoz tartozik, amely kedden eltérítette a juhtenyésztők Győzelem (Victoriei) téri tüntetését, és rátámadt a csendőrökre.