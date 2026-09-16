Pisztolyt találtak a gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójánál

Fotó: Radu Tuta/Agerpres
Rendőrségi források szerint pisztolyt találtak a hatóságok a keddi fővárosi gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények egyik feltételezett felbujtójának autójában.
A férfi a kormány épülete előtt tartott demonstrációról hazafelé vezetett, amikor a járművét egy közúti ellenőrzésen megállították Bihar megyében – értesült az Agerpres.
A férfit előállították, és Bukarestbe viszik kihallgatásra.
Mielőtt megállították volna, a férfi TikTokon közzétett egy üzenetet Regele Scorpionilor (Skorpiók Királya) álnéven, amelyben a rendfenntartókat fenyegette.
A hatóságok eddig öt személyt vettek őrizetbe a tüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. Köztük van Ciprian Pamfile is, akit Călin Georgescu támogatójának tartanak.
Egy másik tüntetőnél kedden kést találtak. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd az ügyészek szabadlábra helyezték.
A bukaresti ügyészség szerint a keddi tüntetésen tíz csendőr sérült meg, közülük többen orvosi ellátásra szorultak. A rendbontók több tárgyat is megrongáltak, köztük egy csendőrségi járművet, biztonsági kordonokat és a bukaresti tömegközlekedési vállalat javait.
Negyvenhét erőszakosan viselkedő személyt állítottak elő a hatóságok a keddi, bukaresti tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. Az incidenseket okozó személyeket kiemelték a tüntetők közül, hogy eljárást indítsanak ellenük.
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