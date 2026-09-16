Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson

Fotó: Kolozsvári Ünnepi Könyvhét/Facebook
Folytatódik a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad programsorozata: két egymást követő estén, szeptember 19-én és 20-án, a város két temploma válik különleges előadások helyszínévé.
Vecsei H. Miklós József Attila-estjére szombaton 20 órától kerül sor a Szent István templomban. A Mondjad, Atikám! Című előadás a Vígszínházból indult útjára, majd egy új, utaztatható formát kapott, amelyben Vecsei mellett Balla Gergely, a Platon Karataev frontembere is közreműködik. A produkció közelről és őszintén mutatja meg József Attila belső világát: a pusztító szenvedélyt, a szeretni vágyást, az életút töréseit és a verseken átívelő mélységeket.
Vasárnap Erdélyi premierre kerül sor a Szent Miklós templomban: 20 órától Hortus Conclusus – A legbelső kert című koncertszínházi előadást láthatja a közönség A Platon Karataev, a Déva és a QJÚB társulatok többszörösen díjazott alkotói – Balla Gergely, Takács Dorina és Vecsei H. Miklós – olyan előadást hoztak létre, amelyben ősi, szakrális és biblikus szövegek lépnek párbeszédbe a mai ember kérdéseivel és belső útjaival.
A gyergyószentmiklósi templom ezúttal egészen új arcát mutatja: Biljarszki Maxim videóművész vetített látványvilága különleges, misztikus atmoszférát teremt, amelyben a tér maga is szereplővé válik. A belépés mindkét eseményre ingyenes
Immár 28. alkalommal szervezik meg Gyergyóalfaluban a Gazdanapot, amely az évek során a község egyik legfontosabb és legkedveltebb közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezők ezer látogatót várnak szombaton a Réteskertben.
Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.
Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Maroshévízen Bölöni Lászlót. A legendás labdarúgó és edző sportpályafutását, emberi tartását, valamint magyarságához való ragaszkodását ismerték el.
Országos hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozik Gyergyószentmiklós önkormányzata: szeptember 18-án több helyszínen várják az önkénteseket, hogy közösen tisztítsák meg a város egyes részeit.
Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.
Több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya első hegyvidéki szakaszán, kevesebb mint egy hónappal a munkálatok tényleges megkezdése után.
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 9-én, szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában. A tervezett áramszünet 8 és 17 óra között tart.
Négy napig a fiataloké lesz a főszerep Gyergyószentmiklóson, csütörtökön kezdődik a 22. Gyergyói Ifinapok. Elsősorban nyilván a fiatalokat várják a programokra, de számos esemény minden érdeklődő számára nyitott.
Tizenhatodik alkalommal rendezik meg Gyergyószentmiklóson az Örmény Művészeti Fesztivált, amely kiállításokkal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket.
Kiköltözött a sérült fiatalokkal foglalkozó gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesület az eddigi otthonából. Közben az önkormányzat elindította azt a folyamatot, amellyel a szervezet megkapja az általa kért helyiségeket.
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