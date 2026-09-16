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Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Kolozsvári Ünnepi Könyvhét/Facebook

Fotó: Kolozsvári Ünnepi Könyvhét/Facebook

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Folytatódik a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad programsorozata: két egymást követő estén, szeptember 19-én és 20-án, a város két temploma válik különleges előadások helyszínévé.

Gergely Imre

2026. szeptember 16., 19:572026. szeptember 16., 19:57

Vecsei H. Miklós József Attila-estjére szombaton 20 órától kerül sor a Szent István templomban. A Mondjad, Atikám! Című előadás a Vígszínházból indult útjára, majd egy új, utaztatható formát kapott, amelyben Vecsei mellett Balla Gergely, a Platon Karataev frontembere is közreműködik. A produkció közelről és őszintén mutatja meg József Attila belső világát: a pusztító szenvedélyt, a szeretni vágyást, az életút töréseit és a verseken átívelő mélységeket.

Vasárnap Erdélyi premierre kerül sor a Szent Miklós templomban: 20 órától Hortus Conclusus – A legbelső kert című koncertszínházi előadást láthatja a közönség A Platon Karataev, a Déva és a QJÚB társulatok többszörösen díjazott alkotói – Balla Gergely, Takács Dorina és Vecsei H. Miklós – olyan előadást hoztak létre, amelyben ősi, szakrális és biblikus szövegek lépnek párbeszédbe a mai ember kérdéseivel és belső útjaival.

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A gyergyószentmiklósi templom ezúttal egészen új arcát mutatja: Biljarszki Maxim videóművész vetített látványvilága különleges, misztikus atmoszférát teremt, amelyben a tér maga is szereplővé válik. A belépés mindkét eseményre ingyenes

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Kultúra
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