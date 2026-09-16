Vízelzárás Marosvásárhely és Dicsőszentmárton több utcájában

Fotó: Borbély Fanni
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én, csütörtökön várhatóan 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában. Dicsőszentmártonban csütörtökök reggelig folytatódik a szerdán megkezdett munka.
2026. szeptember 16., 20:122026. szeptember 16., 20:12
2026. szeptember 16., 20:132026. szeptember 16., 20:13
A marosvásárhelyi munkálatok a Decebal, a Burebista, a Bărăganului utca 1–37. és 2–4. szám közötti szakaszát, valamint a Tisza utca 1–45. és 2–32. szám közötti részét érinti – közölte az Aquaserv szolgáltató.
Dicsőszentmártonban a szerdára bejelentett munkálatok várhatóan csütörtök reggel 7 óráig folytatódnak. A tájékoztatás szerint a vízszolgáltatás jelenleg szünetel a Pacsirta, Szőlőművesek, Erdő, Március 8., Octavian Goga, Liliom, Domb, Gyümölcsfák, Kőris, December 22., Öröklét, Horea, Turnișor, Bazinului, George Coșbuc és Mező utcákban, valamint a Szántóvetők utca 41. számától az utca végéig.
Több helyszínen ivóvíztartályokat helyezett ki: a Pacsirta, Szőlőművesek, Erdő, Gyümölcsfák, Octavian Goga, December 22., Öröklét és Szántóvetők utcákban, valamint a Traian Állami Gimnáziumnál.
Az Aquaserv arra figyelmeztet, hogy a szolgáltatás helyreállítása után átmenetileg zavaros lehet a csapvíz. Javasolják, hogy a víz teljes kitisztulásáig azt csak háztartási célokra használják.
Ingyenes ugyan a tömegközlekedés a diákoknak és egyetemistáknak Marosvásárhelyen, a bérlet kiváltásához mégis iskolai igazolásra, személyes ügyintézésre és sorban állásra van szükség. Az illetékesek szerint az online megoldásra egyelőre még várni kell.
Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, újabb rovarirtási akciót végeznek Marosvásárhely teljes területén. A munkálatokat ma éjszaka, 22 és 3 óra között végzik.
Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.
Százötven kutyafajta mutatkozik be és mérettetik meg a hétvégén Marosvásárhelyen a nemzetközi kiállításon. A vendégek elszállásolása nem egyszerű, hiszen a szállodák, panziók nem szívesen fogadnak háziállatokat.
Két, 22 és 23 éves fiatalt vettek őrizetbe a hatóságok, miután a gyanú szerint bántalmaztak egy 59 éves férfit Dédabisztrán.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
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