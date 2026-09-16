Vízelzárás Marosvásárhely és Dicsőszentmárton több utcájában

Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én, csütörtökön várhatóan 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában. Dicsőszentmártonban csütörtökök reggelig folytatódik a szerdán megkezdett munka.

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A marosvásárhelyi munkálatok a Decebal, a Burebista, a Bărăganului utca 1–37. és 2–4. szám közötti szakaszát, valamint a Tisza utca 1–45. és 2–32. szám közötti részét érinti – közölte az Aquaserv szolgáltató.

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Dicsőszentmártonban a szerdára bejelentett munkálatok várhatóan csütörtök reggel 7 óráig folytatódnak. A tájékoztatás szerint a vízszolgáltatás jelenleg szünetel a Pacsirta, Szőlőművesek, Erdő, Március 8., Octavian Goga, Liliom, Domb, Gyümölcsfák, Kőris, December 22., Öröklét, Horea, Turnișor, Bazinului, George Coșbuc és Mező utcákban, valamint a Szántóvetők utca 41. számától az utca végéig.

Több helyszínen ivóvíztartályokat helyezett ki: a Pacsirta, Szőlőművesek, Erdő, Gyümölcsfák, Octavian Goga, December 22., Öröklét és Szántóvetők utcákban, valamint a Traian Állami Gimnáziumnál.

Az Aquaserv arra figyelmeztet, hogy a szolgáltatás helyreállítása után átmenetileg zavaros lehet a csapvíz. Javasolják, hogy a víz teljes kitisztulásáig azt csak háztartási célokra használják.