Vízkimaradásra kell számítani több Maros megyei településen

Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.

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Az vízellátást az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt függesztik fel, előreláthatólag 8 és 14 óra között Marosludason a Fenyő, Szegfű, Szabadság és Fecske utcákban, reggel 9 és délután 3 óra között pedig a Nagyoldal és Nagyölyves nevű zónákban.

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Emellett10 és 17 óra között pedig Radnóton és Maroslekencén nem lesz víz. A normál