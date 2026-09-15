Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők

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Fotó: Haáz Vince
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
A tüntetők először a Győzelem téri parkolóban gyülekeztek, majd az Antipa Múzeum előtti járdaszakaszra vonultak át. A tiltakozásra a közösségi médiában mozgósították a gazdákat.
A megmozdulás egyik kezdeményezője, Ionică Sterp egy Facebook-bejegyzésben azt írta, elfogyott a türelmük, miután hiába fordultak számos beadvánnyal az állami hatóságokhoz,
Közölte, hogy a kormány épületénél tartandó tiltakozáson azt követelik: a hatóságok ne öljék le kártérítés nélkül az emberek állatait. Ugyanakkor egy rövid követeléslistát is benyújtanak.
A Romániai Juh- és Kecsketenyésztők Országos Szövetsége (ROMOVIS) a hónap elején közölte, hogy rendkívül nehéz időszakon megy keresztül ágazat. Hangsúlyozták, hogy a tenyésztők jelentős veszteségeket szenvedtek az uniós belső kereskedelmet, valamint az exportot sújtó korlátozások miatt, és konkrét hatósági intézkedéseket sürgettek.
A ROMOVIS ugyanakkor leszögezte, hogy nem szervezője a szeptember 15-ére meghirdetett tüntetésnek, annak sem az előkészítésében, sem a lebonyolításában nem vesz részt,
A juhtenyésztők elégedetlenségét elsősorban az Európai Bizottság júniusi döntése váltotta ki, amellyel 2026 végéig meghosszabbította a Romániából harmadik országokba irányuló juh- és kecskeexport tilalmát, miközben az uniós tagállamokba történő szállításra vonatkozó korlátozásokat is fenntartotta.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a múlt hét elején azt nyilatkozta, hogy brüsszeli egyeztetései nyomán konkrét lehetőségek körvonalazódtak a juh- és kecskeexport újraindítására.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) szerint a juh- és kecskeexport újraindítása érdekében az Európai Bizottságnak benyújtott intézkedési terv egyebek mellett az uniós testülettől ingyenesen kapott 1,3 millió adag vakcina járványügyi helyzethez igazodó, célzott alkalmazását írja elő – írja az Agerpres.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
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