Bukarestben tiltakoznak a juhtenyésztők

A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.

Székelyhon 2026. szeptember 15., 11:112026. szeptember 15., 11:11

A tüntetők először a Győzelem téri parkolóban gyülekeztek, majd az Antipa Múzeum előtti járdaszakaszra vonultak át. A tiltakozásra a közösségi médiában mozgósították a gazdákat. A megmozdulás egyik kezdeményezője, Ionică Sterp egy Facebook-bejegyzésben azt írta, elfogyott a türelmük, miután hiába fordultak számos beadvánnyal az állami hatóságokhoz,

a jelenlegi és a korábbi vezetés egyaránt semmibe vette őket.

Közölte, hogy a kormány épületénél tartandó tiltakozáson azt követelik: a hatóságok ne öljék le kártérítés nélkül az emberek állatait. Ugyanakkor egy rövid követeléslistát is benyújtanak. A Romániai Juh- és Kecsketenyésztők Országos Szövetsége (ROMOVIS) a hónap elején közölte, hogy rendkívül nehéz időszakon megy keresztül ágazat. Hangsúlyozták, hogy a tenyésztők jelentős veszteségeket szenvedtek az uniós belső kereskedelmet, valamint az exportot sújtó korlátozások miatt, és konkrét hatósági intézkedéseket sürgettek. A ROMOVIS ugyanakkor leszögezte, hogy nem szervezője a szeptember 15-ére meghirdetett tüntetésnek, annak sem az előkészítésében, sem a lebonyolításában nem vesz részt,

a gazdák egyénileg döntöttek arról, hogy csatlakoznak-e a tiltakozáshoz.