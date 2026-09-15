Több légi célpont jelent meg a román határ közelében, felszálltak az F–16-osok

2026. szeptember 15., kedd

Kiosztották az Emmy-díjakat, Matthew Rhys történelmet írt

A Vészhelyzet Pittsburghben és a Widow’s Bay nyerte a fő sorozatkategóriákat a 78. Emmy-díjátadón Los Angelesben. Az est egyik nagy nyertese Matthew Rhys volt, aki két különböző alakításáért is főszereplői díjat kapott.