Kiosztották az Emmy-díjakat, Matthew Rhys történelmet írt

Fotó: Apple
A Vészhelyzet Pittsburghben és a Widow’s Bay nyerte a fő sorozatkategóriákat a 78. Emmy-díjátadón Los Angelesben. Az est egyik nagy nyertese Matthew Rhys volt, aki két különböző alakításáért is főszereplői díjat kapott.
2026. szeptember 15., 08:582026. szeptember 15., 08:58
2026. szeptember 15., 13:542026. szeptember 15., 13:54
A legjobb drámasorozatnak járó Emmy-díjat a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) kapta, főszereplője, Noah Wyle pedig sorozatban másodszor nyerte el a legjobb drámai színésznek járó elismerést. A női főszereplők közül Rhea Seehorn győzött a Pluribus című sorozatban nyújtott alakításával. A drámai mellékszereplők díját Allison Janney (A diplomata) és Tom Pelphrey (A megbízás) kapta.
A vígjátéksorozatok között a Widow’s Bay vitte el a fődíjat. Az
ezzel rekordot állított fel a vígjátéksorozatok között.
A sorozat főszereplője, Matthew Rhys a legjobb vígjátéki színész díját is megkapta, de ezzel nem ért véget az estéje: A bennem lakozó fenevad (The Beast in Me) című minisorozatért a limitált sorozatok legjobb férfi főszereplőjének járó Emmy-díjat is hazavihette. Ezzel ő lett az Emmy történetének első színésze, aki
A vígjátéki színésznők között ismét Jean Smart bizonyult a legjobbnak a Hacks – A pénz beszél című sorozatban nyújtott alakításáért. Deborah Vance szerepéért ötödik alkalommal kapta meg a kategória Emmy-díját, és a sorozat minden évadával győzni tudott.
A legjobb limitált vagy antológiasorozat a DTF St. Louis lett, míg ebben a mezőnyben a női főszereplői díjat Sally Field kapta a Remarkably Bright Creatures (A boldogságnak nyolc karja van) című produkcióért.
A 78. Emmy-gálát Mariska Hargitay vezette a Los Angeles-i Peacock Theaterben.
A főbb nyertesek: Vészhelyzet Pittsburghben – legjobb drámasorozat; Widow’s Bay – legjobb vígjátéksorozat; DTF St. Louis – legjobb minisorozat; Noah Wyle – legjobb drámai főszereplő; Rhea Seehorn – legjobb drámai női főszereplő; Matthew Rhys – legjobb vígjátéki és limitált sorozatbeli férfi főszereplő; Jean Smart – legjobb vígjátéki női főszereplő; Sally Field – legjobb limitált sorozatbeli női főszereplő.
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