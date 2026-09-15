Kiosztották az Emmy-díjakat, Matthew Rhys történelmet írt

A Vészhelyzet Pittsburghben és a Widow’s Bay nyerte a fő sorozatkategóriákat a 78. Emmy-díjátadón Los Angelesben. Az est egyik nagy nyertese Matthew Rhys volt, aki két különböző alakításáért is főszereplői díjat kapott.

Székelyhon 2026. szeptember 15., 08:582026. szeptember 15., 08:58 2026. szeptember 15., 13:542026. szeptember 15., 13:54

A legjobb drámasorozatnak járó Emmy-díjat a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) kapta, főszereplője, Noah Wyle pedig sorozatban másodszor nyerte el a legjobb drámai színésznek járó elismerést. A női főszereplők közül Rhea Seehorn győzött a Pluribus című sorozatban nyújtott alakításával. A drámai mellékszereplők díját Allison Janney (A diplomata) és Tom Pelphrey (A megbízás) kapta. A vígjátéksorozatok között a Widow’s Bay vitte el a fődíjat. Az

Apple TV horrorkomédiája összesen 14 Emmy-díjat szerzett az idei díjszezonban,

ezzel rekordot állított fel a vígjátéksorozatok között. A sorozat főszereplője, Matthew Rhys a legjobb vígjátéki színész díját is megkapta, de ezzel nem ért véget az estéje: A bennem lakozó fenevad (The Beast in Me) című minisorozatért a limitált sorozatok legjobb férfi főszereplőjének járó Emmy-díjat is hazavihette. Ezzel ő lett az Emmy történetének első színésze, aki

ugyanabban az évben két különböző produkcióért két főszereplői kategóriában is győzött.

A vígjátéki színésznők között ismét Jean Smart bizonyult a legjobbnak a Hacks – A pénz beszél című sorozatban nyújtott alakításáért. Deborah Vance szerepéért ötödik alkalommal kapta meg a kategória Emmy-díját, és a sorozat minden évadával győzni tudott. Hirdetés A legjobb limitált vagy antológiasorozat a DTF St. Louis lett, míg ebben a mezőnyben a női főszereplői díjat Sally Field kapta a Remarkably Bright Creatures (A boldogságnak nyolc karja van) című produkcióért. A 78. Emmy-gálát Mariska Hargitay vezette a Los Angeles-i Peacock Theaterben.