Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról

Két férfit találtak eszméletlenül szombaton a büdösfürdői mofettában, egyikük életét vesztette
Fotó: Kozán István
A mofettázást gyógyító hatása miatt szeretik az emberek, a szén-dioxid azonban megfelelő óvatosság nélkül életveszélyessé válhat. Jánosi Csaba geológussal arról beszélgettünk, mire kell figyelni, ha valaki ilyen gyógykezelés mellett dönt.
2026. szeptember 15., 07:542026. szeptember 15., 07:54
2026. szeptember 15., 09:292026. szeptember 15., 09:29
A közelmúltban Büdösfürdőn történt tragikus baleset ismét ráirányította a figyelmet a mofetták veszélyeire: a hétvégén két férfit eszméletlenül találtak meg a mofettában, egyikük életét vesztette, társát pedig belégzéses mérgezés miatt szállították kórházba.
Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.
De hogyan válhat egy gyógyászati célokra is használt természetes gáz pillanatok alatt életveszélyessé? Jánosi Csaba csíkszeredai geológus, a székelyföldi mofettákról szóló könyv egyik szerzője szerint elsősorban azt kell megérteni, hogy mi történik azokban a mélyedésekben, ahol a szén-dioxid felgyűlhet.
A mofettagáz fő alkotóeleme a szén-dioxid. Ez a gáz a levegőnél nehezebb, ezért megfelelő légmozgás hiányában a mélyebben fekvő helyeken, gödrökben, üregekben feldúsulhat.
A veszélyt éppen az jelentheti, hogy a szén-dioxid színtelen és szagtalan. Vagyis
Fotó: Kozán István
„A szén-dioxid nem úgy mérgező, mint egy klasszikus értelemben vett méreg, hanem az a probléma, hogy nehezebb a levegőnél, ezért a mélyedésekben összegyűlik” – magyarázta Jánosi Csaba, kiemelve, hogy
miközben maga a magas szén-dioxid szint is súlyos élettani hatásokkal jár. Nagy koncentrációban fejfájást, szédülést, zavartságot, légszomjat, eszméletvesztést, végül halált is okozhat. Ezért
Nem érdemes kizárólag arra hagyatkozni, hogy „érzem-e a gázt”, a szén-dioxid esetében ugyanis a szag hiánya nem jelent biztonságot.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.
A kénhidrogén jelenléte más helyzetet jelenthet, hiszen ennek jellegzetes, záptojásra emlékeztető szaga van. A mofetták gázösszetétele azonban helyenként eltérő, így
Nem véletlen tehát az sem, hogy a mofettáknál a gázszintet ellenőrzik, és a szakszerűen kialakított helyeken biztonsági szabályokat határoznak meg. Jánosi Csaba szerint
A gázréteg magassága ugyanis változhat, és nem feltétlenül ott kezdődik, ahol azt az ember első pillantásra gondolná.
Fotó: Kozán István
Ebben a szélnek is jelentős szerepe van, erősebb légmozgás esetén ugyanis a felszínre jutó gáz könnyebben elkeveredik a levegővel,
– magyarázta a geológus.
A szén-dioxid okozta veszélyre nemcsak a klasszikus mofetták esetében kell gondolni. A Székelyföldön számos természetes vagy népi borvízfürdő található, ahol
Jánosi Csaba szerint különösen a szélcsendes időszakokban, illetve reggel alakulhatnak ki olyan körülmények, amikor a medence környékén, a víz felszíne fölött vagy a mélyebben fekvő részeken feldúsulhat a szén-dioxid.
Fotó: Kozán István
Ez azért is megtévesztő lehet, mert a fürdőző nem feltétlenül gondol arra, hogy
A légnyomás változása szintén befolyásolhatja a természetes mofetták viselkedését, a mesterségesen kialakított, ellenőrzött rendszerek esetében pedig a gáz bevezetésének módja és a szellőzés is meghatározó.
A szakember szerint a biztonságos mofettázás egyik alapfeltétele, hogy az ember
A szakszerűen kialakított mofetták esetében a gázszint ellenőrzése és a megfelelő szellőzés biztosítása alapvető biztonsági szempont. A látogatóknak pedig nem szabad a kijelölt szint alá hajolniuk vagy olyan helyre bemenniük, amelynek biztonságosságáról nem győződtek meg.
Az alkohol ugyanis rontja a veszély felismerésének és a gyors reagálásnak a képességét.
Fotó: Kozán István
A mofettában kerülni kell a fölösleges, intenzív mozgást is. Jánosi Csaba szerint a nagyobb mozdulatok felkavarhatják a gázréteget, ezért lassan, óvatosan érdemes mozogni.
És talán az egyik legfontosabb szabály, hogy egy bajba jutott ember megmentésekor sem szabad megfeledkezni a saját biztonságunkról. Ha valaki egy olyan mélyedésben vagy mofettában esik össze, ahol feltételezhető a gázfeldúsulás, nem szabad megfelelő védelem nélkül utána menni.
Ilyen esetben a helyszínt el kell hagyni, segítséget kell kérni, és a mentést a megfelelő felszereléssel rendelkező szakemberekre kell bízni.
Fotó: Kozán István
A mofetták természetes különlegessége és gyógyászati értéke tehát nem kérdőjelezi meg azt, hogy a használatukhoz odafigyelésre és szabályok betartására van szükség. A legfontosabb óvatossági szabály egyszerű: csak biztonságosan kialakított és ellenőrzött mofettát használjunk, tartsuk be az ottani előírásokat, és ha rosszullétet érzünk, azonnal menjünk friss levegőre.
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