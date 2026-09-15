Igényelhetik az új utazási kártyákat a diákok Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.
2026. szeptember 15., 08:302026. szeptember 15., 08:30
2026. szeptember 15., 19:422026. szeptember 15., 19:42
A kártyákat a Mihai Eminescu Művelődési Házban (Nicolae Grigorescu utca 19. szám) lehet kiváltani, hétfőtől péntekig, 10 és 17 óra között. Egy kártya ára 10 lej.
A szülőknek és diákoknak nem kell sietniük:
így elegendő idő áll rendelkezésre az új kártyák kiváltására.
A szükséges dokumentumok listája és az igényléssel kapcsolatos további részletek a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat honlapján érhetők el.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
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Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.
Továbbra is közlekednek szombaton és vasárnap a Somostetőre és az állatkertbe tartó városi autóbuszjáratok Marosvásárhelyen.
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