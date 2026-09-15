Igényelhetik az új utazási kártyákat a diákok Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.

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A kártyákat a Mihai Eminescu Művelődési Házban (Nicolae Grigorescu utca 19. szám) lehet kiváltani, hétfőtől péntekig, 10 és 17 óra között. Egy kártya ára 10 lej.

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