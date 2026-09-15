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Igényelhetik az új utazási kártyákat a diákok Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 15., 08:302026. szeptember 15., 08:30

2026. szeptember 15., 19:422026. szeptember 15., 19:42

A kártyákat a Mihai Eminescu Művelődési Házban (Nicolae Grigorescu utca 19. szám) lehet kiváltani, hétfőtől péntekig, 10 és 17 óra között. Egy kártya ára 10 lej.

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A szülőknek és diákoknak nem kell sietniük:

a 2025–2026-os tanévre kiállított utazási kártyák 2026. október 31-ig érvényesek,

így elegendő idő áll rendelkezésre az új kártyák kiváltására.

A szükséges dokumentumok listája és az igényléssel kapcsolatos további részletek a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat honlapján érhetők el.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
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