Érdemes lesz újra figyelni a síneknél: szerdától ismét közlekednek vonatok Újtusnád és Csíkszentsimon között

Fotó: Kozán István
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
2026. szeptember 15., 10:572026. szeptember 15., 10:57
2026. szeptember 15., 12:242026. szeptember 15., 12:24
Május 25. óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti pályaszakaszon, miután elkezdték Csatószeg közelében, az Olt fölött átívelő, több mint százéves vasúti híd teljes újjáépítését. Az érintett utasokat azóta vonatpótló autóbuszok szállítják.
Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyére került, az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon a vágányzár az eredeti határidőig, szeptember 16-ig biztosan tart. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtusnád között.
A munkálatok eredetileg szeptember 16-ig tartó vágányzárral számoltak. Augusztus végén úgy tűnt, hogy a határidő tartható, így a tervek szerint szeptember 16-án újraindulhat a vonatközlekedés az érintett szakaszon.
Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.
Mostanra az is kiderült, hogy valóban sikerült tartani a határidőt,
Cornel Roșu, a csíkszeredai vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője érdeklődésünkre elmondta, a kivitelező cég tájékoztatása szerint szerdán 16:30 körül fejezik be a munkálatokat.
Ez azt jelenti, hogy
Az elmúlt hónapokban az alcsíkiak számára is megszokottá vált, hogy a vasútvonal ezen részén csend honol, a vonatok helyett pedig a vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Ezért
Ha a munkálatok a tervek szerint lezárulnak, visszatér a megszokott vasúti forgalom, ezért nekik különösen érdemes odafigyelniük a vonatokra és a menetrendre, a balesetek elkerülése érdekében.
A csatószegi híd újjáépítése azért vált szükségessé, mert a több mint százéves fémszerkezet már nem volt biztonságos a vasúti közlekedés számára. Az új híd építésének költsége áfával együtt meghaladja a 19 millió lejt.
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