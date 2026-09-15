Érdemes lesz újra figyelni a síneknél: szerdától ismét közlekednek vonatok Újtusnád és Csíkszentsimon között

Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.

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Május 25. óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti pályaszakaszon, miután elkezdték Csatószeg közelében, az Olt fölött átívelő, több mint százéves vasúti híd teljes újjáépítését. Az érintett utasokat azóta vonatpótló autóbuszok szállítják.

korábban írtuk Szeptember közepén áll helyre a vonatközlekedés, elkészül a híd Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyére került, az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon a vágányzár az eredeti határidőig, szeptember 16-ig biztosan tart. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtusnád között.

A munkálatok eredetileg szeptember 16-ig tartó vágányzárral számoltak. Augusztus végén úgy tűnt, hogy a határidő tartható, így a tervek szerint szeptember 16-án újraindulhat a vonatközlekedés az érintett szakaszon.

korábban írtuk Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Mostanra az is kiderült, hogy valóban sikerült tartani a határidőt,