Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Érdemes lesz újra figyelni a síneknél: szerdától ismét közlekednek vonatok Újtusnád és Csíkszentsimon között

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.

Székelyhon

2026. szeptember 15., 10:572026. szeptember 15., 10:57

2026. szeptember 15., 12:242026. szeptember 15., 12:24

Május 25. óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti pályaszakaszon, miután elkezdték Csatószeg közelében, az Olt fölött átívelő, több mint százéves vasúti híd teljes újjáépítését. Az érintett utasokat azóta vonatpótló autóbuszok szállítják.

korábban írtuk

Szeptember közepén áll helyre a vonatközlekedés, elkészül a híd
Szeptember közepén áll helyre a vonatközlekedés, elkészül a híd

Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyére került, az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon a vágányzár az eredeti határidőig, szeptember 16-ig biztosan tart. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtusnád között.

A munkálatok eredetileg szeptember 16-ig tartó vágányzárral számoltak. Augusztus végén úgy tűnt, hogy a határidő tartható, így a tervek szerint szeptember 16-án újraindulhat a vonatközlekedés az érintett szakaszon.

korábban írtuk

Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között
Több hónapig nem járnak a vonatok Tusnád és Csíkszereda között

Május 25. és szeptember 16. között munkálatok miatt vágányzár lesz érvényben a Tusnád község és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, emiatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Tusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

Mostanra az is kiderült, hogy valóban sikerült tartani a határidőt,

a járatok visszatérésére azonban nem a reggeli órákban kerül sor.

Cornel Roșu, a csíkszeredai vasútállomás infrastruktúráért felelős vezetője érdeklődésünkre elmondta, a kivitelező cég tájékoztatása szerint szerdán 16:30 körül fejezik be a munkálatokat.

Hirdetés

Ez azt jelenti, hogy

szeptember 16-án délelőtt még nem közlekednek normál rend szerint a vonatok az érintett szakaszon, 16:30 után viszont várhatóan helyreáll a vasúti forgalom.

Az elmúlt hónapokban az alcsíkiak számára is megszokottá vált, hogy a vasútvonal ezen részén csend honol, a vonatok helyett pedig a vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Ezért

sokan a vasút mentén közlekedtek gyalogosan.

Ha a munkálatok a tervek szerint lezárulnak, visszatér a megszokott vasúti forgalom, ezért nekik különösen érdemes odafigyelniük a vonatokra és a menetrendre, a balesetek elkerülése érdekében.

A csatószegi híd újjáépítése azért vált szükségessé, mert a több mint százéves fémszerkezet már nem volt biztonságos a vasúti közlekedés számára. Az új híd építésének költsége áfával együtt meghaladja a 19 millió lejt.

Csíkszék Közlekedés Vasút Csíkszentsimon Tusnád Csatószeg
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Székelyhon

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Székelyhon

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Székely Sport

Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Krónika

Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Székely Sport

Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Nőileg

Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 15., kedd

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült

Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
2026. szeptember 15., kedd

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Hirdetés
2026. szeptember 15., kedd

Baleset miatt akadozik a forgalom Tusnádnál

Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.

Baleset miatt akadozik a forgalom Tusnádnál
Baleset miatt akadozik a forgalom Tusnádnál
2026. szeptember 15., kedd

Baleset miatt akadozik a forgalom Tusnádnál
2026. szeptember 14., hétfő

A tehetséggondozó bezárt, a diákok azonban maradhattak az FK-nál

Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.

A tehetséggondozó bezárt, a diákok azonban maradhattak az FK-nál
A tehetséggondozó bezárt, a diákok azonban maradhattak az FK-nál
2026. szeptember 14., hétfő

A tehetséggondozó bezárt, a diákok azonban maradhattak az FK-nál
2026. szeptember 14., hétfő

A Csíki plázáéhoz hasonló emeletes parkolót terveznek Csíkszeredában

Készül a megvalósíthatósági tanulmány a Csíkszeredában elképzelt parkolóház számára, amely a parkoláson túl új zöldövezet és közösségi terek kialakítását is jelenti. Uniós finanszírozásért pályáznának ennek érdekében.

A Csíki plázáéhoz hasonló emeletes parkolót terveznek Csíkszeredában
A Csíki plázáéhoz hasonló emeletes parkolót terveznek Csíkszeredában
2026. szeptember 14., hétfő

A Csíki plázáéhoz hasonló emeletes parkolót terveznek Csíkszeredában
Hirdetés
2026. szeptember 13., vasárnap

Szeptember végére elkészül a sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban

Próbaüzemre készen fog állni a hónap végére a Csíkszentsimonban épülő alcsíki sátortetős műjégpálya, el lehet kezdeni a jégkészítést. Az előkészületek zajlanak Gyimesközéplokon is, ott a műjégpálya év végéig készülhet el.

Szeptember végére elkészül a sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban
Szeptember végére elkészül a sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban
2026. szeptember 13., vasárnap

Szeptember végére elkészül a sátortetős műjégpálya Csíkszentsimonban
2026. szeptember 13., vasárnap

Felvettek az egyetemre, de hol fogok lakni? – kollégium és albérlet között mérlegelnek a hallgatók

A felvételi sikerét gyakran gyorsan felváltja egy új kihívás: hol és mennyiért lakjon a hallgató? Megnéztük, milyen lehetőségek várják a csíkszeredai egyetemistákat, és mennyibe kerül ma egy albérlet vagy kollégiumi férőhely.

Felvettek az egyetemre, de hol fogok lakni? – kollégium és albérlet között mérlegelnek a hallgatók
Felvettek az egyetemre, de hol fogok lakni? – kollégium és albérlet között mérlegelnek a hallgatók
2026. szeptember 13., vasárnap

Felvettek az egyetemre, de hol fogok lakni? – kollégium és albérlet között mérlegelnek a hallgatók
2026. szeptember 13., vasárnap

Intenzív osztályon ápolják a büdösfürdői mofettánál történt baleset túlélőjét

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították szombaton azt a 43 éves csíkszeredai férfit, akire a büdősfürdői moffetában találtak rá eszméletlen állapotban. Bár még mindig súlyos az állapota, már javuló tendenciát mutat.

Intenzív osztályon ápolják a büdösfürdői mofettánál történt baleset túlélőjét
Intenzív osztályon ápolják a büdösfürdői mofettánál történt baleset túlélőjét
2026. szeptember 13., vasárnap

Intenzív osztályon ápolják a büdösfürdői mofettánál történt baleset túlélőjét
Hirdetés
2026. szeptember 12., szombat

Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette

Halálos baleset történt szombaton a büdösfürdői mofettánál: egy férfi életét vesztette, a másikat életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette
Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette
2026. szeptember 12., szombat

Két férfi lett rosszul a mofettában Büdösfürdőn, egyikük életét vesztette
2026. szeptember 12., szombat

Örökbefogadó nyílt napot tartanak a csíkszeredai kutyamenhelyen

Várnak minden érdeklődőt és állatbarátot vasárnap a csíkszeredai városi kutyamenhely örökbefogadó nyílt napján, amelynek célja, hogy a menhelyen élő kutyák szerető, felelősségteljes otthonra találjanak.

Örökbefogadó nyílt napot tartanak a csíkszeredai kutyamenhelyen
Örökbefogadó nyílt napot tartanak a csíkszeredai kutyamenhelyen
2026. szeptember 12., szombat

Örökbefogadó nyílt napot tartanak a csíkszeredai kutyamenhelyen
2026. szeptember 12., szombat

Bukovina, mit vétettem... A zene és tánc nyelvén meséltek egy hányatott sorsú népről

Húsz néptánccsoport, több mint négyszáz táncos, és egy olyan előadás, amelyhez méltó színpadot is kellett építeni: 30. kiadásához érkezett a Botorka Néptáncfesztivál. Az eseménysorozat pénteki gálaműsora minden korábbi produkciót felülmúlt.

Bukovina, mit vétettem... A zene és tánc nyelvén meséltek egy hányatott sorsú népről
Bukovina, mit vétettem... A zene és tánc nyelvén meséltek egy hányatott sorsú népről
2026. szeptember 12., szombat

Bukovina, mit vétettem... A zene és tánc nyelvén meséltek egy hányatott sorsú népről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!