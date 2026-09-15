Sportágválasztóval várják a gyerekeket Székelyudvarhelyen

A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.

Székelyhon 2026. szeptember 15., 10:082026. szeptember 15., 10:08

A rendezvényt Székelyudvarhely Városa és a Városi Sportklub közösen szervezi azzal a céllal, hogy

a gyerekek minél több sportágat megismerhessenek és kipróbálhassanak.

A résztvevők több mint húsz sportágba kóstolhatnak bele, többek között aikidóba, atlétikába, asztaliteniszbe, birkózásba, íjászatba, kézilabdába, kosárlabdába, labdarúgásba, lovaglásba, sakkba, teniszbe, úszásba, taekwondóba, táncba és teqballba. Hirdetés Emellett falmászás, jégkorong, kerékpár, rally, kondipark és gyerektorna is szerepel a programban. A szervezők célja, hogy

a gyerekek játékos formában fedezzék fel a sportolás örömét, és megtalálják azt a mozgásformát, amely igazán közel áll hozzájuk.