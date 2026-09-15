Korlátozzák, hány ügyet kaphat egy bíró egy nap alatt

Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.

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Az eljárásrend szerint az egyes bíróságok napi ügyfeldolgozási kapacitását a beérkező ügyek száma, az adott időpontban ténylegesen dolgozó bírák létszáma és az európai adatok alapján megszabott ügyteher-norma figyelembevételével állapítják meg.

Az ügyeket továbbra is véletlenszerűen és arányosan osztják szét a bírók között, figyelembe véve azok összetettségét is.

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Ha egy adott napon több ügyirat érkezik, mint amennyit a bíróság az előírt norma alapján fel tud dolgozni, a kapacitást meghaladó ügyek várólistára kerülnek. Ezeket az érkezésük sorrendjében osztják majd ki. Ha a beérkező ügyek száma nem éri el a napi keretet,