Új időpontot közöltek a gázolaj jövedéki adójának csökkentésével kapcsolatban

A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.

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A tájékoztatás szerint a 25 százalékos mérséklés ezer literenként 701,07 lejjel, tonnánként pedig 829,69 lejjel csökkenti az adóterhet. A normál gázolaj tényleges jövedéki adója így továbbra is ezer literenként 2103,22 lej, illetve tonnánként 2489,05 lej marad.

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A pénzügyminisztérium kéthetente felülvizsgálja a jövedéki adó szintjét a nemzetközi jegyzésárak, a töltőállomásokon alkalmazott árak és a törvényben előírt számítási képlet alapján, így szabva meg az adókedvezmény mértékét.

korábban írtuk Már csak néhány banira vagyunk a 10 lejes benzintől A piacvezető OMV Petrom péntek reggel ismét emelte a benzin és a gázolaj árát, alig két nappal az előző drágítás után. A benzin ára néhány banira megközelítette a 10 lejes lélektani határt, míg a gázolaj majdnem 10,5 lejbe kerül literenként.

Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az üzemanyagárak tovagyűrűző hatását, különösen a szállítási és logisztikai költségekre, ezáltal pedig a fogyasztási cikkek árára – írja az Agerpres hírügynökség a pénzügyminisztérium közlésére hivatkozva.