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Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.

Székelyhon

2026. szeptember 15., 12:552026. szeptember 15., 12:55

2026. szeptember 15., 16:322026. szeptember 15., 16:32

A tiltakozók délelőtt az Antipa Múzeum előtt és a környező zöldövezetben gyülekeztek, és kezdetben nem akartak bevonulni a csendőrség által fémkordonokkal kijelölt területre. Később átvonultak a Győzelem tér központi részére, emiatt a környéken leállt a közúti forgalom.

Fél tizenkettő körül tovább fokozódott a feszültség. A fővárosi csendőrség tájékoztatása szerint

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a tüntetők áttörték a csendőrök sorfalát,

majd behatoltak a Kiseleff sugárútra, ahol elzárták a forgalmat. Többen lökdösődni, dulakodni kezdtek a csendőrökkel, akik ezt követően könnygázspray-t használtak – írja a Pro tv.

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A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.

A gazdák elsősorban az élőállat-export korlátozása, az állatbetegségek kezelésének módja és a levágott állatok után elmaradt kártérítések miatt tiltakoznak. Követeléseik között szerepel Alexandru Bociu, az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) elnökének lemondása is.

Ellenzik az állatok vakcinázását előirányzó intézkedési tervet is.

A tüntetést egyetlen gazdaszervezet sem vállalta hivatalosan magára, és azt nem jelentették be előzetesen a közgyűlésekre vonatkozó törvényben meghatározott eljárás szerint. A résztvevők ugyanakkor jelezték, hogy akár több napig is Bukarestben maradnának követeléseik rendezéséig.

Frissítés

Az incidensek nyomán négy tüntetőt kiemeltek a tömegből és bekísértek a rendőrségre a történtek tisztázása és a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében. Három tüntetőt – egy 49 és egy 61 éves férfit, valamint egy 53 éves nőt – a SMURD mentősei láttak el a helyszínen, miután a könnygáz belélegzését követően légzési problémákra panaszkodtak. A csendőrök közül senki sem sérült meg – áll a fővárosi csendőrség közleményében.

Frissítés

A fővárosi csendőrség délutáni közlése szerint eddig öten szorultak orvosi ellátásra. Könnygáz okozta légzési panaszok miatt láttak el a helyszínen a SMURD mentősei két férfit és egy nőt. Egy 62 és egy 72 éves férfit rosszullét miatt láttak el a helyszínen. Csak a 72 éves férfit vitték kórházba, mert mellkasi fájdalomra és szédülésre panaszkodott. A csendőrség szerint nem állította, hogy érintkezésbe került volna könnygázzal.

A fővárosi csendőrség arra kérte a tiltakozás helyszínén áthaladókat, hogy tartsák be a rendfenntartók utasításait, köztük a kijelölt útvonalakra vonatkozókat is. A tüntetés résztvevőinek azt üzenték, hogy működjenek együtt a helyszínen lévő rendfenntartókkal és tartsák be utasításaikat.

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Belföld
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