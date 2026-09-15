Elfajult a gazdák bukaresti tüntetése, könnygázspray-t vetettek be a csendőrök

A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.

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A tiltakozók délelőtt az Antipa Múzeum előtt és a környező zöldövezetben gyülekeztek, és kezdetben nem akartak bevonulni a csendőrség által fémkordonokkal kijelölt területre. Később átvonultak a Győzelem tér központi részére, emiatt a környéken leállt a közúti forgalom.

Fél tizenkettő körül tovább fokozódott a feszültség. A fővárosi csendőrség tájékoztatása szerint