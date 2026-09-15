Baleset miatt akadozik a forgalom Tusnádnál

Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.

Székelyhon 2026. szeptember 15., 13:182026. szeptember 15., 13:18 2026. szeptember 15., 14:352026. szeptember 15., 14:35

A Hargita megyei rendőrséget 11 óra 10 perc körül riasztották a balesethez, amely az E 578-as országúton, Tusnád település Tusnádfürdő felőli kijáratánál történt. Hirdetés Kérdésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy

a balesetben két személygépkocsi volt érintett, az egyik gépkocsi vezetőjét pedig orvosi ellátásra kórházba szállították.

Mindkét sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, a tesztek eredménye mindkét esetben negatív lett.

A helyszínelés ideje alatt váltakozva halad a forgalom az érintett útszakaszon.