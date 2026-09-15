Kórházi verekedés után vettek őrizetbe egy 29 éves férfit

Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.

Székelyhon 2026. szeptember 15., 13:502026. szeptember 15., 13:50

A Szászrégeni rendőröket az esti órákban értesítették arról, hogy egy helyi egészségügyi intézményben verekedés tört ki. A rendőrök a helyszínre érkezve megállapították, hogy

egy 29 éves férfi egy 22, illetve egy 39 éves férfival keveredett konfliktusba, és mindkettőjüket bántalmazta. Az összetűzésbe egy 42 éves nő is bekapcsolódott.