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Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.

Székelyhon

2026. szeptember 15., 13:532026. szeptember 15., 13:53

2026. szeptember 15., 14:092026. szeptember 15., 14:09

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a detonációt a füstölőben felgyülemlett gáz okozta. A helyszínre a csíkszeredai tűzoltóság két egysége vonult ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-rohammentővel, valamint a Hargita Megyei Mentőszolgálat egy egysége is a helyszínre érkezett.

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A robbanásban két személy megsérült. Mindketten

eszméletüknél voltak és együttműködtek az egészségügyi személyzettel, akik a helyszínen elsősegélyben részesítették őket.

A helyszínelés jelenleg is folyamatban van – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.

Frissítés

A két megsérült férfi közül egyik 63 éves, testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett égési sérüléseket: a karjain, a mellkasán, az arcán és a hátán. Őt a megyei mentőszolgálat orvosi egysége vette át. A másik sérült 36 éves, és testfelületének mintegy 10 százalékán szenvedett égési sérüléseket: a karjain, valamint az arcán. Őt a SMURD-egység vette át. Mindkét sérültet a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára szállították szakorvosi ellátás céljából – olvasható a tűzoltóság legfrissebb közleményében.

Csíkszék Tűzoltóság
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