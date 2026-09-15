Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült

A két megsérült férfi közül egyik 63 éves, testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett égési sérüléseket: a karjain, a mellkasán, az arcán és a hátán. Őt a megyei mentőszolgálat orvosi egysége vette át. A másik sérült 36 éves, és testfelületének mintegy 10 százalékán szenvedett égési sérüléseket: a karjain, valamint az arcán. Őt a SMURD-egység vette át. Mindkét sérültet a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára szállították szakorvosi ellátás céljából – olvasható a tűzoltóság legfrissebb közleményében.