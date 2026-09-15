Negyedik alkalommal vett részt saját standdal a frankfurti Automechanika szakkiállításon a székelyudvarhelyi Scut Protection. A romániai gyártó prémium acél és alumínium haspáncéljaival ma már nemcsak Európában van jelen: termékei az Egyesült Államokba, Kanadába, Japánba és több dél-amerikai országba is eljutnak. A vállalat szerint a nemzetközi növekedés egyik legfontosabb alapja, hogy a tervezéstől a gyártáson át a csomagolásig minden folyamatot saját üzemben végzik.

Támogatói tartalom 2026. szeptember 15., 14:402026. szeptember 15., 14:40

Az autóipar egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelye a kétévente megrendezett Frankfurt Automechanika, ahová a világ számos országából érkeznek gyártók, beszállítók és szakmai partnerek. A rangos szakkiállításon idén ismét saját standdal volt jelen a székelyudvarhelyi Scut Protection, akik számára a frankfurti jelenlét immár a nemzetközi piaci építkezés állandó részévé vált.

Fotó: Scut Protection

A vállalat elsősorban alsó motor- és váltóvédő lemezek, közismertebb nevükön haspáncélok tervezésével és gyártásával foglalkozik. Az elmúlt években a cég termékei fokozatosan kerültek ki az európai piacról, és ma már Európán kívülről is egyre több megrendelésük érkezik. Európából a tengerentúlra A Scut Protection eladásainak jelentős részét továbbra is az európai piac adja, ugyanakkor a vállalat nemzetközi jelenléte az elmúlt időszakban sokat bővült.

Székelyföldön gyártott termékeik már az Egyesült Államokba, Kanadába, Japánba, valamint több dél-amerikai országba is eljutottak.

A frankfurti kiállítás elsősorban a személyes kapcsolatépítés és a piaci visszajelzések szempontjából volt fontos a vállalat számára. A Scut Protection vezetése meglévő európai partnereivel is egyeztetett, miközben új együttműködések lehetőségeiről is tárgyalt. A nemzetközi vásárok egy gyártó számára nem csupán bemutatkozási lehetőséget jelentenek: közvetlen képet adnak arról is, hogy milyen irányba változik a világpiac, milyen új járművek jelennek meg, illetve milyen elvárásokat támasztanak a partnerek a beszállítókkal szemben.

Fotó: Scut Protection

A gyártás teljes folyamata itthon marad A vállalat fejlődésében fontos szerepet játszik, hogy a gyártási folyamat jelentős része saját kézben van. A mérnöki tervezéstől, a lézervágástól, az élhajlításon és hegesztésen keresztül egészen a felületkezelésig és a csomagolásig minden munkafolyamatot saját székelyudvarhelyi üzemükben végzik. „Vállalatunk jelenleg 53 fős szakembergárdát foglalkoztat, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a teljes munkafolyamat házon belül valósul meg.

A mérnöki tervezéstől kezdve a lézervágáson, élhajlításon, hegesztésen és felületkezelésen (festésen) át a végső csomagolásig mindent a saját magunk végzünk.

Ez garantálja a rugalmasságot és azt a megbízható minőséget, amit a nyugat-európai és tengerentúli partnereink elvárnak” – mondta el lapunknak Szabó István, a Scut Protection tulajdonosa, aki szerint a vertikálisan integrált gyártás nemcsak a minőség ellenőrzését teszi lehetővé, hanem gyorsabb reakciót is biztosít a változó piaci igényekre.

Fotó: Scut Protection

Több mint 1600 termék, 58 autómárka Az autóipar gyors változása a haspáncélok gyártóit is folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti. Az új modellek megjelenésével új védőelemekre is szükség van, ezért a termékfejlesztés a vállalat működésének egyik meghatározó eleme. A Scut Protection jelenlegi kínálata közel 60 autómárka modelljeit fedi le, miközben az acélból és alumíniumból gyártott védőelemek száma meghaladja az 1600-at. A bővülő termékpaletta és a növekvő exportigény miatt a vállalat az elmúlt időszakban jelentős kapacitásbővítést hajtott végre. 2025-ben új raktár- és csomagolóterület, valamint korszerű termelőcsarnok épült, 2026 elején pedig új, korszerű technológiát képviselő gépekkel bővült a gyártási kapacitás.

Fotó: Scut Protection

„Az elmúlt évek sikere két alappillérre épül: egyrészt arra, hogy időben észleltük a piaci igényeket, és azonnal reagálunk a legújabb autótípusok megjelenésére, másrészt pedig arra a felkészült, összetartó csapatra, amely a vállalat mögött áll.

Frankfurtban ismét bebizonyítottuk, hogy a székelyföldi szaktudás, gyártási precizitás és a helyi csapat munkája nemzetközi szinten is megállja a helyét”

– árulta el Deák Alpár-Szabolcs, a Scut Protection ügyvezetője, aki szerint a fejlesztések célja nem pusztán a nagyobb mennyiségű termelés, hanem az is, hogy a vállalat minél gyorsabban tudjon reagálni az autópiaci változásokra. Helyi gyártás, nemzetközi ambíciók A Scut Protection története jól példázza, hogy egy székelyföldi ipari vállalat is képes bekapcsolódni a nemzetközi autóipari beszállítói láncokba, ha megfelelő technológiai háttérrel, szakembergárdával és piaci rugalmassággal rendelkezik. A frankfurti Automechanikán való negyedik megjelenés ennek a folyamatnak egy újabb állomása. A vállalat a következő időszakban tovább szeretné bővíteni exportpiacait, folytatni a technológiai fejlesztéseket, és ezzel párhuzamosan erősíteni a helyi ipari jelenlétet és a munkahelyteremtést. A cél pedig változatlan:

Székelyföldön gyártani, miközben egyre több jármű és egyre szélesebb piac számára készülnek a termékek.