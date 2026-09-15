Újra kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát

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Fotó: Barabás Ákos
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
A következő tanévtől hatályba lépő jogszabályjavaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) terjesztette be a parlamentbe.
Daniel Zamfir szociáldemokrata szenátor a bizottsági ülés után elmondta, hogy azért tennék kötelezővé az iskolai egyenruhát, mert a tapasztalat szerint gyakran kiközösítik azokat a diákokat, akiknek a szülei nem engedhetik meg maguknak a fiatalok körében divatosnak számító ruhák megvásárlását.
– idézi a politikust az Agerpres.
A szenátor szerint az iskolák dönthetnének arról, hogy milyen egyenruhát vezessenek be, a szülőkkel, a tanulókkal és a tantestülettel egyeztetve.
– magyarázta.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Ștefan Pălărie szerint a tervezet nem a diákok érdekeit szolgálja, hanem politikai célokat követ. Kijelentette, hogy parlamenti többség a felvetett kifogások ellenére erőltette át a javaslat elfogadását, figyelmen kívül hagyva a tanulók, a szülők és a pedagógusok véleményét.
Pălărie a tervezet pénzügyi vonzatát is kifogásolta. Szerinte el kell dönteni, hogy az oktatásra szánt forrásokat egyenruhákra vagy inkább a melegétel-, illetve egészséges étkeztetési programra fordítsák.
A tervezet a szenátus plénuma elé kerül, és a képviselőház vitatja meg döntő házként.
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