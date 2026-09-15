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Hiánypótló konferenciát szerveznek a magyar pedagógusok számára a Bolyaiak városában

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 15., 16:252026. szeptember 15., 16:25

Joó Borbála Erdőszentgyörgyön oktató biológiatanár saját hiányérzetéből fakadóan találta ki a konferenciát, úgy érezte, hogy kevés szakspecifikus módszertani képzés van magyar pedagógusok számára Romániában.

Így kezdett el ötletelni az esemény megszervezésén, amely minden természettudományt oktató tanárnak, tanítónak vagy pedagógusképzős hallgatónak szól. Nem is lehetne méltóbb helyszíne a rendezvénynek, mint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara –

abban a városban, ahol a két Bolyai a matematika mellett a természettudományok szinte teljes területét kutatta.

„A módszertant nem lehet egy könyvből olvasva megtanulni, meg kell beszélni, ki kell próbálni élesben, tehát ez egy folyamatos gyakorlat, amely eszmecserét igényel. Azt szeretnénk, hogy a TERMOSZ egy évente megszervezett folyamatos tapasztalatcsere legyen a tanárok között, hiszen a módszertanban nincs egyvalaki, aki nagyon jól tudja, a tudás ott van a tanári közösségben” – emelte ki Joó Borbála, a konferencia megálmodója a kedden tartott sajtótájékoztatón, amelyen jelen volt a Sapientia marosvásárhelyi karának dékánja, Domokos József, illetve Belényesi Gabriella, a Philotea Klub Egyesület vezetője is.

Alulról kezdeményezett változás

Az egyetem dékánja szerint a Sapientia azért ad helyet a konferenciának, mert elkötelezett a hazai magyar pedagógusképzés mellett, és mert az egyetem Chartája megszabja, hogy a kutatáson és oktatáson kívül közösségépítésbe is fektessen. Egy ilyen esemény pedig a helyi magyar pedagógusközösség számára kiemelt jelentőséggel bír.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az eseményt szervező Philotea Klub Egyesület vezetője, Belényesi Gabriella hangsúlyozta, eddig a felülről jövő oktatási reformok nagyrészt csak papíron valósultak meg, ezért is olyan fontos ez a konferencia, mert alulról kezdeményezi a változást a hazai oktatásban.

A digitalizáció két oldala

Két magyarországi főelőadója lesz a konferenciának:

  • Pöltl Ákos családbiztonsági szakember arról beszél, hogyan védhetjük meg gyerekeink idegrendszerét a digitalizáció esetleges negatív hatásaitól,

  • míg dr. Nagy Róbert (az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa) azt mutatja be, hogyan lehet az oktatást hatékonyan és a diákok javára digitalizálni.

Az előadásokat egy kerekasztal-beszélgetés követi az új középiskolai tantervekről olyan szakemberek moderálásával, akik részt vettek a tanterv kidolgozásában vagy közel álltak a folyamathoz.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A szekcióüléseken a pedagógusok gyakorlati módszereket mutatnak be közérthetően, amely alapján bárki könnyen alkalmazhatja azokat a saját osztályában. Továbbá huszonegy műhelyt is előkészítettek a pedagógusoknak, és poszterszekció is lesz.

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Aki nem tud személyesen részt venni, az is hozzáfér az anyagokhoz: a szekcióelőadások dolgozatai, valamint az eszközök fotói és leírásai egy módszertani kötetben jelennek meg, egyelőre online formában. Ez a pedagógusoknak is fontos, hiszen ez publikációnak számít.

Az esemény partnerszervezetei a Maros Megyei Tanfelügyelőség, a Pedagógusok Háza, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság oktatási, nevelési és pszichológiai szakbizottsága. A regisztrációt pénteken nyitják a szervezők, és október 2-áig lehet jelentkezni.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás
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