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Nem a tanintézményekben biztosított élelemmel van a gond, hanem az iskolák körül kapható ételekkel

Nem jellemző, hogy gondok lennének az iskolai élelmezési programok termékeivel, az iskolák környékén kapható ételekkel viszont annál inkább, véli a szakhatóság vezetője

Nem jellemző, hogy gondok lennének az iskolai élelmezési programok termékeivel, az iskolák környékén kapható ételekkel viszont annál inkább, véli a szakhatóság vezetője

Fotó: Kristó Róbert

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Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.

Széchely István

2026. szeptember 15., 13:352026. szeptember 15., 13:35

A tanévkezdés apropóján több szakhatóság is ellenőrzésekbe kezdett a bölcsődékben, napközikben és iskolákban. Az étkeztetéssel kapcsolatos ellenőrzéseket három hatóság, az élelmiszer-biztonsági igazgatóság, a közegészségügyi igazgatóság és a fogyasztóvédelmi felügyelőség közösen végzi el.

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A higiéniai feltételeket, az étkezőhelyiségeket a közegészségügyi igazgatóság vizsgálja, a tisztaságot a fogyasztóvédelem is ellenőrzi, továbbá azt is, hogy

az előírt kalóriamennyiséget megkapják-e a gyermekek, a termékek tárolása és címkézése megfelelő-e.

Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság a termelést ellenőrzi, tehát azokat az élelmiszeripari vállalatokat látogatják meg, amelyek a gyermekek étkeztetéséhez szükséges termékeket – például a tejet és a kiflit – készítik, valamint a meleg ételek gyártására szerződött cateringcégeket is ellenőrzik – magyarázta István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

• Fotó: Kristó Róbert Galéria

Fotó: Kristó Róbert

Megjegyezte, ezeket a cégeket – étkezdéket, cateringcégeket, vendéglőket stb. – az év folyamán már legalább egyszer leellenőrizték a kollégái, így

az iskolakezdéssel kapcsolatos ankét nem az első látogatást jelenti ezeknél.

Évekkel korábban, amikor még csak a tej–kifli program működött a tanintézetekben, gyakran voltak problémák a termékek minőségével, szavatosságával, tárolásával, de a nagyobb gondok azokkal a termékekkel voltak, amelyeket más megyékből szállítottak a Hargita megyei tanintézetekbe.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Azóta a tej-kifli programot sok iskolában felváltotta a meleg ebéd program, és a problémák gyakorisága is lecsökkent.

Nem jellemző, hogy gondok lennének az iskolai élelmezési programok termékeivel, amiket a megyében gyártanak, azokra ez különösen igaz.

Előfordulnak ugyan kisebb „eltérések a gyártási vonalon” időnként, van, hogy „igazítaniuk” kell valamit, de általánosságban nincsnek gondok – számolt be a tapasztalatok alapján István Róbert. Kitért viszont egy másik, egészségügyi veszélyeket hordozó problémára, ami egyre elterjedtebb, viszont a szakhatóság hatáskörén kívül esik.

Nem minden egészségtelen termék tiltott az iskolák környékén

„Nekem, mint szakembernek, az én véleményem, hogy nem az iskolákon belül kell keresni a problémákat, hanem körülöttük.

Idézet
A problémák már nem a meleg ételekkel vannak, amiket visznek az iskolákba, hanem az jelenti a problémát, ami az iskolák körül történik.

Én egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy felhúznak egy bódét, és fast food ételeket adnak a gyerekeknek az iskola mellett. Egy ilyen kartondoboznyi sajtos sült krumpli ugyanolyan káros a szervezetre, mint például az energiaital” – mondta a megyei élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője a nagy mennyiségű egészségtelen zsírok veszélyével kapcsolatban.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Próbálnak az ilyen egységekre is fókuszálni, de nem sokat tehetnek.

A törvény ugyanis megtiltotta az alkohol, dohánytermékek és energiaitalok forgalmazását a tanintézetekben és azok közelében, a gyorséttermi ételek árusítását viszont nem.

Így csak a vészharangot tudják megkongatni évről-évre, a törvényt megváltoztatni viszont nem – fogalmazott a szakhatóság megyei vezetője.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészség Tanügy
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