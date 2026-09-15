Nem jellemző, hogy gondok lennének az iskolai élelmezési programok termékeivel, az iskolák környékén kapható ételekkel viszont annál inkább, véli a szakhatóság vezetője
Fotó: Kristó Róbert
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A tanévkezdés apropóján több szakhatóság is ellenőrzésekbe kezdett a bölcsődékben, napközikben és iskolákban. Az étkeztetéssel kapcsolatos ellenőrzéseket három hatóság, az élelmiszer-biztonsági igazgatóság, a közegészségügyi igazgatóság és a fogyasztóvédelmi felügyelőség közösen végzi el.
A higiéniai feltételeket, az étkezőhelyiségeket a közegészségügyi igazgatóság vizsgálja, a tisztaságot a fogyasztóvédelem is ellenőrzi, továbbá azt is, hogy
Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság a termelést ellenőrzi, tehát azokat az élelmiszeripari vállalatokat látogatják meg, amelyek a gyermekek étkeztetéséhez szükséges termékeket – például a tejet és a kiflit – készítik, valamint a meleg ételek gyártására szerződött cateringcégeket is ellenőrzik – magyarázta István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
Fotó: Kristó Róbert
Megjegyezte, ezeket a cégeket – étkezdéket, cateringcégeket, vendéglőket stb. – az év folyamán már legalább egyszer leellenőrizték a kollégái, így
Évekkel korábban, amikor még csak a tej–kifli program működött a tanintézetekben, gyakran voltak problémák a termékek minőségével, szavatosságával, tárolásával, de a nagyobb gondok azokkal a termékekkel voltak, amelyeket más megyékből szállítottak a Hargita megyei tanintézetekbe.
Fotó: Veres Nándor
Azóta a tej-kifli programot sok iskolában felváltotta a meleg ebéd program, és a problémák gyakorisága is lecsökkent.
Előfordulnak ugyan kisebb „eltérések a gyártási vonalon” időnként, van, hogy „igazítaniuk” kell valamit, de általánosságban nincsnek gondok – számolt be a tapasztalatok alapján István Róbert. Kitért viszont egy másik, egészségügyi veszélyeket hordozó problémára, ami egyre elterjedtebb, viszont a szakhatóság hatáskörén kívül esik.
„Nekem, mint szakembernek, az én véleményem, hogy nem az iskolákon belül kell keresni a problémákat, hanem körülöttük.
Én egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy felhúznak egy bódét, és fast food ételeket adnak a gyerekeknek az iskola mellett. Egy ilyen kartondoboznyi sajtos sült krumpli ugyanolyan káros a szervezetre, mint például az energiaital” – mondta a megyei élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője a nagy mennyiségű egészségtelen zsírok veszélyével kapcsolatban.
Fotó: Pixabay
Próbálnak az ilyen egységekre is fókuszálni, de nem sokat tehetnek.
Így csak a vészharangot tudják megkongatni évről-évre, a törvényt megváltoztatni viszont nem – fogalmazott a szakhatóság megyei vezetője.
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